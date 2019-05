Túto tukovú dobrotu môžete aj s vysokým tlakom. Má to dve podmienky!

Ani s vysokým tlakom nemusíte byť totálny askét. Čo chutné vám dovolí aj lekár?

Obsahuje zlovestné nasýtené tuky. Je pravda, že roztopené v hrnci či na hranolčekoch srdcu neurobí dobre. No kvalitné surové plnotučné maslo nemusí škodiť. Vedci z Jenskej univerzity zistili, že mliečny tuk popri nasýtených tukoch obsahuje aj tie zdravé – s krátkym a so stredne dlhým reťazcom. Tiež to, že pomer omega- 6 a omega-3 mastných kyselín je ideálny. Navyše ani nasýtené tuky nie sú na škodu, ak ich nie je veľa. Resumé? Ak dodržíte limit dve polievkové lyžice za deň a neprepražíte ich, dajte si maslo pokojne každý deň. Aj geneticky je nám blízke.

Alebo...si namiesto masla natrite na chlieb avokádo. Alebo si pre zmenu namáčajte chlieb do olivového oleja ako Taliani či Chorváti.

VIDEO: Je zdravšie maslo, olej či margarín? Lekárka rozlúskla tukovú dilemu

Pohyb poistí

Ak každý deň obetujete polhodinku cielenému pohybu, klesne vám hmotnosť, tlak aj hladina cholesterolu. Srdce sa posilní, ale nie natoľko, aby naň nedoliehali cigarety, fast foody a alkohol. Váhu dokážete presvedčiť, aby nestúpala, ak si po kačacích hodoch dáte tvrdší tréning, ale prehrešky voči cievnemu systému tým tak úplne neodčiníte. V každom prípade, ak sa dlhšie ako dva mesiace denne hýbete a správne kombinujete silový a vytrvalostný tréning, drobné prehrešky vám srdce a cievy budú tolerovať.

