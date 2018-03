Niektoré potraviny sú ako prvé jedlo dňa absolútne nevhodné. Vlčí hlad, pomalý metabolizmus a nedostatok energie, to predsa nepotrebujete.

Raňajky bývajú označované aj ako najdôležitejšie jedlo dňa. Naštartujú vás a dajú energiu až do obeda. Podľa výživovej poradkyne Pippy Campbellovej by mali byť pestré, no niektoré potraviny by ste nemali raňajkovať každodenne, len občas. Ktoré sú to?