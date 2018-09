Váš príbeh: Ako vznikol nápad lisovať extra panenské oleje v Súdovciach?

Dobrý nápad a nedať sa odradiť prekážkami. Najmä to pomohlo pred pár rokmi Viere a Matthiasovi, ktorí v dedinke Súdovce lisujú extra panenské slovenské oleje.

Keď mladá učiteľka dejepisu a nemčiny rodičom oznámila, že odchádza zo školy, lebo si so švajčiarskym priateľom idú kúpiť starú hospodársku usadlosť v dedinke Súdovce, ostali nepríjemne prekvapení. „Bolo to trochu bezhlavé rozhodnutie, ale to miesto nám s Matthiasom okamžite padlo do oka,“ usmieva sa modrooká Viera Šimčiková.

Podnikateľský nápad za tri dni

Pri kúpe usadlosti v hontianskej dedine s asi dvesto obyvateľmi ani jeden nevedel, čo tam vlastne budú robiť. „Matthias iba sedel pred domom na lavičke, fajčil, nerozprával, premýšľal. Na tretí deň oznámil – ideme lisovať olej. Postavil ma pred hotovú vec,“ smeje sa učiteľka, z ktorej sa obratom stala podnikateľka v oblasti zdravej výživy. Na prvé počutie to môže znieť trochu bláznivo, no tento nápad bol dôkladne premyslený zo všetkých strán.



Foto: Robo Hubač

Matthias už mal vo výrobe domácich potravín prax, navyše je profesionálny kuchár. Okrem toho si všimol, že v našich reštauráciách vôbec neservírujú takú prirodzenú vec ako kvalitný olej. A tiež to, že v oblasti Hontu sa pestuje množstvo olejnín. Regionálne rodinné podnikanie sa teda mohlo spustiť. Takmer. „Potrebné povolenia som na úradoch vybavovala asi rok. Môj muž vôbec nechápal, prečo to toľko trvá. Ale podarilo sa.“

Líza lisuje ako divá

Lisovňa olejov v Súdovciach je kompletne založená na regionálnom princípe. Zo zahraničia pochádza okrem Matthiasa len Líza. „Líza je náš lis na olej. V nemčine je lis v ženskom rode a meno Líza má po jednej brigádničke, ktorú sme poznali v Rakúsku a bola veľmi šikovná a usilovná,“ smeje sa Vierka a ukazuje na pomerne útly elektrický lis. „Ľudia nechcú veriť, že na tomto lise sme spracovali už tony materiálu. Obzerajú a pýtajú sa, kde máme prevádzku. Predstavujú si nejakú halu, ale Líza to zatiaľ naozaj všetko zvláda.“



Foto: Robo Hubač

Vlani Líza neúnavne rozdrvila a prelisovala 22 ton semienok, z ktorých vytieklo päťtisíc litrov prvotriedneho extra panenského oleja. „Prvý rok sme vylisovali dvestolitrový sud repkového oleja. Keď bol plný, Matthias vyhlásil: „A teraz to predaj“. No pred pár rokmi ľudia o kvalitných olejoch nič nevedeli. Ponúkali sme ho na malých trhoch v okolí, ale záujem nebol veľký. ‚Z toho ma len preženie,‘ reagovali. Museli sme ich presviedčať, že je zdravý aj chutný, robili sme ochutnávky a pomaly sme začali predávať po malých fľaštičkách,“ hovorí Viera Šimčiková o začiatkoch úspešnej prevádzky.

Repkový bol len začiatok

Po repkovom oleji začali s Matthiasom lisovať slnečnicový, ďalší bol z vlašských orechov zo stromu v ich záhrade a ako štvrtý prišiel na rad makový. „Aby olej nebol mútny, necháme ho po vylisovaní pár dní postáť a sedimentovať, čím sa číri. Sedimentácia je zdravšia ako filtrácia, pretože v oleji ostanú stopové i ďalšie látky a nestratí nič zo svojej chuti.“ V hontianskej lisovni už robia aj tekvicový, konopný a ľanový extra panenský olej. Okrem toho Vierka pestuje a suší bylinky a nadšene vyrába rôzne príchute repkového oleja – bazalkový, levanduľový, šalviový, oregano, čili, dubákový... „Fascinujú ma chute, tak skúšam. Dubákový olej robíme na Slovensku asi ako jediní. Teraz sa chystám vyskúšať citrónovú bylinku.“



Foto: Robo Hubač

Nič sa nevyhodí

Celá výroba je nielen regionálna, ale aj bezodpadová. Výlisky semien predávajú manželia do kŕmnych zmesí pre zvieratá, pretože sú veľmi výživné, alebo ich posúvajú na ďalšie využitie. „Z repky majú ovce vyššiu dojivosť, zo slnečnice sliepky lepšie znášajú. Konopné výlisky sa môžu pridávať do kaší, makové zmiešať so slivkovým lekvárom a je skvelá plnka do koláčov,“ neprestáva zanietene vysvetľovať mladá podnikateľka.



Foto: Robo Hubač

Z usadených olejových sedimentov možno vyrobiť nátierky, používajú sa na masáže či do prírodnej kozmetiky. Zo zliatych zvyškov olejov, ktoré ostávajú po pravidelných ochutnávkach konaných pre návštevníkov lisovne, sa chystá Vierkina priateľka vyrábať prací prostriedok. „Jednoducho, všetko sa dá využiť!“ spokojne vraví Viera Šimčiková a už sa teší na pripravovaný produkt z novej úrody – horčicový olej a horčicu.

