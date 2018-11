Hmmm, toto je chuť detstva! Rady a tipy ako piecť s kváskom

Nielen chlieb, ale aj rožky a buchtičky môžu byť zdravšie, ľahšie stráviteľné a plné prospešných baktérií. Doprajte aj svojim potomkom tú pravú vôňu a chuť detstva.

Na jedle sa nemá šetriť. Najmä nie na tom zdravom. Paradoxne, práve stúpajúce ceny potravín naštartovali Natáliu Žúrekovú ozdraviť rodinné stravovanie. „Bolo po Novom roku. Prišla som do pekárne, rožky boli zase drahšie, menšie, a keď som ich priniesla domov a natrela na raňajky, pri žutí ma rozbolela sánka,“ spomína na moment, keď sa jej v hlave vynorila spomienka na babkin chrumkavý a vláčny kukuričný chlebík. Natália neváhala. Z múky a vody si založila kvások a po dvoch týždňoch začala piecť novú históriu rodiny.



4 NAJ výhody. To sa oplatí!

Kváskové pečivo je chutnejšie, nadýchanejšie, rovnomerne prepečené a zdravo jednoduché – len z troch ingrediencií. Kvások je zdravší, lebo je ľahšie stráviteľný, nenafukuje z neho, neprekysľuje organizmus a nerozvracia črevnú mikroflóru. Čistí krv, ma priaznivý vplyv na akné a znižuje výskyt mykóz. Kvások je produkt fermentácie, pomalého kvasenia, pri ktorom vznikajú prospešné baktérie a bielkoviny, ktoré telo dokáže využiť na rozdiel od kvasnicového kysnutia. Kváskové pečivo sa nekazí a nielen preto, lebo to nestihne. Päť dní vám však zaručene vydrží chutné.

Tri veci stačia

Začala chlebom. Múka, voda, soľ. Bez soli sa vraj chlebík upiecť nedá, hoci Natália ňou zdravo šetrí. „Nie je to nič zložité, ale až ten ôsmy bochník bol taký, ako mal byť. Aj tie predtým chutili dobre, ale boli málo vykysnuté a praskali alebo sa roztiekli na placku,“ priznáva sa k jedinému nejedlému bochníku. „Našu rascu som nahradila rímskou. Deťom som to ani neskúšala dať, muž chcel byť hrdina, ale nie som si istá, či ten chlieb neodmietli aj mamine sliepky,“ smeje sa tridsiatnička, ktorej bolo ľúto chlebík vyhodiť.

Už sú to dva roky. Pšeničnú múku nahradila a pomiešala s inými, aj s celozrnnými. Kváskov má viacero, najmenej náročný je vraj ten ražný. „Stačí ho nakŕmiť raz za týždeň, ostatné sú ‚hladné‘ aj každý tretí, štvrtý deň. Dodá chlebovú chuť, a keď chcem piecť rožky alebo buchtičky, len ho ‚prikŕmim‘ špaldovou múkou a kvások sa premení na ‚koláčový‘.“

Ako to robíš?

Rožky vraj nie sú o nič zložitejšie. Do cesta pridá Natália len tuk, najčastejšie nesolenú bravčovú masť. Presne tak, ako to robila jej babka. Potom kúsky cesta rozvaľká do trojrohej šatky, zvinie ju, naposledy nechá nakysnúť, pokropí vodou a upečie tie najlepšie raňajky na svete. S domácou rybacou alebo avokádovou nátierkou.

„Pokojne si ich dáme aj ne večeru. Odkedy kváskujem, schudla som. Hoci sa najem aj o pol noci,“ chváli sa a skúsenosti potvrdzujú, že kváskové pečivo zasýti rýchlejšie a spoľahlivejšie než kvasnicové. Preto ho zjete menej.

Aj keď dukátových buchtičiek s domácim pudingom sa nedá dojesť! „Do cesta na buchty dám ešte žĺtok, masť niekedy nahradím maslom a časť vody mliekom,“ prezrádza jednoduché tajomstvo, ktoré od nej mnohí mámia. Až si založila vlastný blog Chuť od Naty a kváskové pečie naozaj všetko. „Dcéra za mnou prišla a opýtala, či aj bábovka môže byť kvásková. Tak sme ju upiekli,“ chváli mama jednu z troch svojich najväčších pomocníčok – svojich troch detí. Teší ju, že im poctivou domácou stravou bez konzervantov a farbív znižuje riziko všemožných zdravotných problémov.

