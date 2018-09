Viac než čerstvá paradajka: Zavrhli ste kečup? Rýchlo si to rozmyslíte

Paradajky prostate chutia, aj keď ju podľa najnovších výskumov pred rakovinou nechránia. No oplatia sa aj kvôli niečomu inému. A nielen mužom.

„Obsahujú lykopén, rastlinný pigment zo skupiny karotenoidov. Spôsobuje červené zafarbenie niektorých plodov ako paradajky, melón či mrkva. Môže sa vyskytovať aj v zelených častiach rastlín. Tam ho maskuje nadbytok chlorofylu, zeleného farbiva,“ približuje biochemik docent Mgr. Peter Polčic, PhD. očividnú úlohu lykopénu v plodoch.

Zázračný lykopén dá červenú chorobám

Z nich ho uvoľníte žutím v ústach, pôsobením žalúdka a tráviacich enzýmov. Pomocou žlčových kyselín vytvára drobné tukové kvapôčky, ktoré vstrebú bunky tenkého čreva. Tam sa zabuduje do častíc, ktoré sa vylúčia do lymfy a krvi a v nej sa dopraví do zvyšku organizmu.

„Ľahko sa vstrebáva. Sústreďuje sa v nadobličkách, pečeni, semenníkoch a prostate,“ dopĺňa výživová odborníčka Ing. Petra Pavuková, odkiaľ sa vzal súvis s pánskym zdravím. Podľa vedcov je lykopén „zázračný“ len v spojitosti s ďalšími ochrannými látkami v paradajke. Samostatne až takú moc nemá.

Alebo nestačí ani rajčina? K ešte väčšiemu sklamaniu došlo, keď experti v Kolumbii zanalyzovali desiatky štúdií naznačujúcich podiel rajčín či lykopénu na zdraví prostaty. Z porovnania údajov vyše dvestotisíc mužov vysvitlo, že hoci ich zvýšený príjem sa naozaj zhodoval so súčasne menšou hrozbou nádoru, nešlo o priamu súvislosť so vznikom choroby. Najsľubnejšie výsledky totiž pochádzali výlučne z pozorovacích štúdií, nie z experimentov. Tie by prípadný vplyv ukázali oveľa jasnejšie. Ide o rovnaký omyl ako s obsahom železa v špenáte, pre ktorý sme ho museli jesť každý týždeň v školskej jedálni?

„Na rozdiel od iných karotenoidov hladiny lykopénu v sére alebo v tkanivách súvisia s celkovým príjmom ovocia a zeleniny,“ mieni Petra Pavuková, že v skutočnosti mužov mohla chrániť celkovo pestrejšia strava bohatá na vitamíny, minerály a vlákninu. V záveroch štúdie uverejnenej v Journal of National Cancer Institute to pripustil Giovannucci.

Proti oxistresu

Podľa výživovej špecialistky je však stále dosť dôvodov, prečo si vo farebnej zelenine servírovať porcie lykopénu naďalej. „Dôkazy z epidemiologických štúdií hovoria, že vysoký príjem lykopénu sa spája s významným znížením rizika mŕtvice a úmrtnosti na srdcovo-cievne choroby,“ pripomína, že táto látka sa javila ako pomocník aj pri ateroskleróze, metabolickom syndróme, vysokom tlaku, vysokej hladine cholesterolu, proti zápalom či osteoporóze. A to nie je všetko.

Antioxidačné schopnosti lykopénu vás môžu chrániť aj pred postrekmi či pesticídmi na zelenine či na ovocí. V experimente All India Institute of Medical Sciences sa zas ukázal ako jeden zo silných očných bojovníkov proti sivému zákalu a degenerácii makuly. Keďže chráni zdravé bunky a opravuje tie poškodené, osvedčuje sa aj pri spomalení Alzheimerovej choroby. V čínskom výskume, kde sledovali súvis typickej západnej diéty a úbytku kognitívnych schopností, pomohol stopnúť škody na pamäti u ľudí na strave bohatej na tuky.

„Účinky lykopénu na organizmus budú naozaj súvisieť s jeho antioxidačnými vlastnosťami,“ hodnotí biochemik Polčic, no stále opatrne. Skutočný mechanizmus jeho pôsobenia totiž len čaká na odhalenie.

Kečup na kožu

Hoci odporúčaná dávka lykopénu oficiálne neexistuje, jesť sa oplatí. „Lekári radia dospelým prijímať medzi dvoma až tridsiatimi miligramami lykopénu denne. To je plátok melóna, jedna paradajka alebo dve mrkvy,“ konkretizuje odborníčka, že viac lykopénu vydolujete, ak si postojíte pri sporáku.

„Nerozpúšťa sa vo vode a pevne sa viaže na rastlinné vlákna. Varenie, drvenie rajčín pri konzervovaní či podávanie s olejom značne zvyšuje príjem z tráviaceho traktu do krvného obehu. Lykopén v paradajkovej paste je biologicky 4 x dostupnejší ako v čerstvej paradajke. Rajčiaková šťava, polievka, omáčka a kečup obsahujú najvyššie koncentrácie lykopénu,“ dopĺňa Pavuková, že toľká práca sa vám najmä v lete oplatí.

„Existuje štúdia, podľa ktorej zvýšený príjem lykopénu môže ochraňovať pokožku pred spálením slnkom. Aj keď opaľovací krém nenahradí, nie je dôvod nedať si o čosi viac rajčín alebo špagety s kečupom,“ uzatvára biochemik Polčic.