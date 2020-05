VIDEO: Jednoduchá domáca pizza. Zvládla ju aj 4-ročná kuchárka

Spestrite si víkend spoločným varením. Deti práca dospelých baví častejšie viac ako hračky. Možno bude v kuchyni väčší neporiadok, ale tá zábava za to stojí.

Nájdete si čas na spoločné varenie s deťmi? Určite sa musíte obrniť dávkou trpezlivosti, ale zážitok stojí za to. Rodinná príprava jedla je pre deti dobrodružná a inšpiratívna. Pri sypaní múky, vážení či miešaní sa navyše výborne rozvíja detská motorika. Po príprave sú deti na seba pyšné, čo všetko dokázali. Na spoločné varenie by ste si mali nájsť čas aspoň raz do týždňa.

Pripravte si

Dnes môžete vyskúšať jednoduchú domácu pizzu. Na prípravu potrebujete 500 g hladkej múky, 300 ml vlažnej vody, 5 lyžíc olivového oleja, 1/2 kocky kvasníc, dve lyžičky soli, päť strúčikov cesnaku, pol lyžičky kryštálového cukru, paradajkový pretlak alebo kečup. Z tohto množstva vyrobíte jednu menšiu okrúhlu pizzu a jednu na klasický plech.

Ako postupovať?

Do šálky dajte asi 100 ml vody, rozdrvte do nej kvasnice a pridajte cukor, jemne premiešajte. Nechajte stáť. Potom si navážte múku, pridajte do nej vodu, olej, soľ a na záver kvasnice. Potom cesto vymieste a nechajte kysnúť. Potom potrite plech olejom a roztiahnite naň cesto. Následne ho potrite olejom, zmiešaným s roztlačeným cesnakom a kečupom. Na záver ju obložte ľubovoľnými ingredienciami a dajte piecť.

Ako v škole

Autor videa: KP

Pri príprave jedla sa môžete toho aj veľa naučiť. Povedať si môžete ako vznikla múka, kde sa berie syr, prečo sa oplatí jesť zeleninu. Varenie nie je v žiadnom prípade nuda. Počítajte však aj s tým, že v strede príprav sa môže pozornosť, najmä mladšieho dieťaťa, ubrať úplne iným smerom. V žiadnom prípade ho do ďalších úloh nenúťte. Stačí, keď ukončí časť svojej práce.

