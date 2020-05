VIDEO: Špargľový detox vyčistí pleť i obličky. Rozoznáte čerstvú špargľu?

Špargľa urýchľuje látkovú výmenu a pomôže vám v boji s nadváhou. Na tanieri by ju povinne mali mať reumatici aj ľudia so slabou imunitou.

Špargľová sezóna je krátka, ale od polovice apríla do konca júna nájdete v obchodoch slovenskú špargľu. Túto výživnú stonkovú zeleninu samozrejme zoženiete aj mimo sezóny, ale obyčajne je zo zahraničia a musela k nám cestovať stovky kilometrov, čo sa mohlo podpísať na jej kvalite. Čerstvosť je totiž u špargle rozhodujúca.

Špargľa je kráľovnou zeleniny. Vyskúšajte 5 úžasných receptov

Plná vitamínov

Špargľa je bohatá na vápnik, železo, horčík, zinok, draslík, síru, fosfor, vitamíny C, A, E a béčka. Táto stonková zelenina povzbudzuje činnosť obličiek a podporuje vylučovanie vody. Preventívne zabraňuje vzniku obličkových kameňov.

Sezóna špargle začala, pripravte si lahodný šalát

Vďaka špargli budete mať viac energie, preto si ju radšej nedávajte na večeru. Mohla by vás pred spaním nabudiť a mali by ste problém zaspať. Vďaka vitamínu C vám špargľa pomôže rýchlejšie hojiť rany a áčko jej zase dáva moc chrániť sliznice pred infekciami.

Extra účinky pre mužov

chráni pred zápalmi a rakovinou prostaty,

predlžuje plodnosť ,

zlepšuje produkciu spermií,

neutralizuje škodlivý účinok alkoholu,

chráni pečeň pred chemickým poškodením.

24 najväčších ničiteľov spermií. Číslo desať vás skutočne prekvapí!

Detox trávenia

Ak ste ešte neabsolvovali očistnú kúru špargľou, vyskúšajte ju. Jej účinky sa podobajú žihľave. Čaj zo špargle očistí tráviaci trakt, obličky i močové ústrojenstvo od nánosov toxínov. Všetko, čo potrebujete je narezať jednu zelenú špargľu na menšie kúsky, zaliať ju vriacou vodou (200 ml). Nechajte lúhovať 15 minút, preceďte a popíjajte. Takýto odvar si môžete uvariť 2x denne. Kúra by mala trvať maximálne 14 dní.

Fenomenálna žihľavová kúra. Aby ste ocenili jej účinky, nemusíte piť len čaj

Krásna pleť, štíhle telo

Čajom alebo špargľou na tanieri môžete účinne zabojovať proti mnohým kožným ochoreniam, či už ide o alergické kožné prejavy, ekzémy alebo bojujete so psoriázou. Vďaka vitamínom, minerálom a stopovým prvkom v špargli bude vaša pokožka žiariť. Ak sa snažíte schudnúť, špargľu musíte mať na tanieri. V 100 gramoch je iba 17 kalórii.

Neviete, čo so špargľou? Sledujte

Kupujte čerstvú

Video: youtube.com/ Cuketka.cz

Pamätajte, že špargľu musíte spracovať najneskôr do 48 hodín. Ideálne je, ak ju pripravíte ešte v deň, keď ste ju kúpili. Ak ju necháte v chladničke, zabaľte ju do vlhkej utierky, aby vydržala.



Foto: Shutterstock

Pred nákupom stonky skontrolujte. Nesmú byť:

plesnivé,

zvädnuté ,

vlhké,

obschnuté,

gumené,

príliš široké na koncoch.

Čerstvá špargľa:

nezapácha,

biela ma pevné zovreté hlavičky a pri narezaní z nej vyteká biela tekutina,

biela sa nedá zohnúť, praskne,

konce nie sú priveľmi drevnaté a obschnuté.

Vyskúšajte tiež: