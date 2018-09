VIDEO: Vyrobte si najlepšie sirupy proti kašľu. Dokážu zázraky

Nemusíte hneď utekať do lekárne, s doma pripravenou medicínou si poradíte. Je lacná, jednoduchá na prípravu a vhodná aj pre deti.

Jeseň so sebou prináša aj prvé sychravé dni, ktoré sú po dlhom lete skúškou imunity. Kým vrtochy počasia začnú úradovať, pripravte sa. Spoznajte výrobu domácich sirupov, ktorými podporíte imunitu a účinne vyliečite kašeľ a tiež nachladnutie. Pri prvých náznakoch choroby tak nemusíte hneď utekať do lekárne, prírodné lieky si dokážete za pár drobných vyrobiť aj sami. Sirupy sú tiež vhodné pre deti. Keďže sú sladké, dokonca si ich aj obľúbia. Stačí si len vybrať a namiešať správnu kombináciu.

Aké sú najúčinnejšie sirupy:

Cibuľový sirup

Niekoho môže odrádzať typický smrad a chuť cibule, no v sirupe ho takmer vôbec necítiť. Sirup je výborný pri liečbe kašľa, nachladnutia a zápaloch dýchacích ciest. Pritom výroba je veľmi jednoduchá. Nakrájate na drobno cibuľu. Zoberte si malú zaváraninovú fľašu a cibuľu vrstvovito striedajte s cukrom alebo medom až kým nádobu nezaplníte. Uzavrite viečkom a dajte do chladničky na pár hodín. Cibuľa pustí šťavu, ktorú precedíte cez husté sitko. Sirup držte v chladničke a podávajte po lyžičkách viackrát do dňa. Najlepšie je urobiť si každý deň nový sirup.

Tymiánový sirup

Pripravte si 250 mililitrov vody, 200 gramov kryštálového cukru a 1 sáčok sušeného tymiánu. Vodu dajte do hrnca a pridajte cukor. Mierne zahrievajte, kým sa cukor úplne nerozpustí. Odstavte a ešte do teplého odvaru pridajte tymián. Nechajte lúhovať niekoľko hodín, môžete aj do druhého dňa. Hotový sirup preceďte cez husté sitko a nalejte do fľaše. Užívajte jednu kávovú lyžičku 5 krát denne. Sirup netreba chladiť, stačí ho držať v izbovej teplote.

Skorocelový sirup

Skorocel kopijovitý je účinný na liečbu priedušiek a pri prechladnutí. Zmierni zápaly, utišuje bolesť a tlmí kašeľ. Stačí len vybehnúť do prírody a natrhať úzke podlhovasté listy skorocelu. Umyte ich, nakrájate na drobno a striedavo s trstinovým cukrom ho vrstvovito vkladajte do sklenej nádoby až kým nebude plná. Potom nádobu uzavrite a uskladnite na teplom mieste na dva mesiace. Skorocel pustí šťavu, nakoniec ju prelisujte, šťavu prehrejte na 70 C° a prelejte do malých fľaštičiek. Dávkujte niekoľkokrát denne po malých lyžičkách.

Mrkvový sirup

Budete potrebovať niekoľko kusov mrkvy a 3 lyžice medu. Mrkvu ošúpte, nakrájajte na malé kúsky a dajte do vody s pár kvapkami oleja. Mrkvu varte kým nezmäkne. Preceďte cez sitko, ale vodu nevylievajte. Keď vychladne, zmiešajte v nej lyžice medu. Medzitým mrkvu rozmixujte a pridajte naspäť do medovej vody. Poriadne premiešajte. Vznikne vám sirup, ktorý držte v tmavej fľaši v chladničke. Podávajte trikrát denne po lyžičkách, kašľanie by malo do troch dní ustúpiť.

VIDEO: Ako si vyrobiť domáci zázvorový sirup

