VIDEOnávod na absolútne dokonalú pletenku. Takú ste ešte nepiekli!

Pred kysnutým cestom nemusíte mať rešpekt. Kvasnice odvedú svoju prácu a vy len zmiešate ingrediencie a upletiete úžasnú a úžasne dobrú pletenku.

Sušené droždie sa stalo v čase karantény nedostatkovým tovarom, no čerstvé sa už v obchodoch objavilo, takže ak máte radi kysnuté cesto, je čas vyskúšať si upiecť úžasnú pletenku. Bude vyzerať absolútne profesionálne, no podľa návodu nižšie ju dokážete upliesť aj upiecť i vy. Poďme na to.

Potrebujete:

¾ kocky droždia

2 poháre vlažnej vody

¾ pohára kryštálového cukru

2 ČL soli

7 pohárov hladkej múky

¾ pohára oleja

1 vajce

Postup na prípravu cesta:

Rozmiešajte droždie vo vode, aby sa rozpustilo. Pridajte cukor, soľ a polovicu múky, dobre vymiešajte. Potom pridajte olej, vajce a zvyšnú múku. Vymieste jemné cesto. Nechajte prikryté kysnúť pol hodinky až hodinu, kým sa cesto nezdvojnásobí. Cesto vyklopte na pomúčenú dosku, rozdeľte na 6 častí a vyšúľajte dlhé šúľky. Podľa videa spleťte veľkú pletenku (nie je to vianočka, lebo cesto nie je sladké). Preložte pletenku na papierom vystlaný plech a potrite rozšľahaným vajcom. Pečte asi 20-25 minút pri teplote 170 °C.

Ak si netrúfate, samozrejme, môžete upliesť aj klasický vrkoč z 3 hrubších šúľkov.

Dobrú chuť!

Jednoduchý postup na profesionálnu pletenku

Zdroj videa: Instagram/ @ratti_xtraordinarybite

