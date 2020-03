VIDEOrecept: Vyskúšajte zapečené CAPRESE papriky. 15-minút, len štipka kalórií

Zabudnite na papriku plnenú mäsom z detstva. Z tejto chuťovky sa budete zalizovať a nepriberiete ani gram.

Došli vám všetky nápady na ľahký obed, výdatný olovrant alebo ľahkú večeru? Vyskúšajte recept z kategórie „čo dala chladnička", no s chuťou ako z michelinovskej reštaurácie.

Potrebujeme (na 4 porcie):

2 papriky

2 šálky cherry rajčín

8 minimozzareliek

1 polievková lyžička olivového oleja

1/2 cibule

2 strúčiky cesnaku

3/4 čajovej lyžičky soli

1/4 čajovej lyžičky korenia

1/2 šálky balzamika

Postup:

Predohrejte si pec na 190 stupňov Celzia. Na panvici na olivovom oleji opečte cibuľku a cesnak. Preložte do misy, do ktorej pridajte rajčiny a mozzarely. Premiešajte so soľou a korením. Papriku nakrájajte na polovicu, zvonka polejte olivovým olejom a osoľte. Následne naplňte pripravenou zmesou z rajčín. Pečte približne 15 až 20 minút. Medzitým zohrejte balzamikový ocot a zredukujte ho. Zapečené papriky ním polejte.

Jedna porcia tohto rýchleho, chutného a zdravého receptu má len 278 kilokalórií, 16 gramov tuku a 20 gramov sacharidov. Ale za to 60% dennej dávky vitamínu C, tiež vitamín B12, sodík a množstvo vlákniny. Dobrú chuť :-)

