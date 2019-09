VIDEOtest: Kúpili ste čerstvé vajíčka, alebo ich môžete rovno vyhodiť?

Čo sa skrýva pod škrupinkou vajíčka neviete, kým ho nerozklepnete. Ani potom ale na pohľad neodhalíte, či je vajce úplne čerstvé. To musíte zistiť ešte pred rozbitím!

Kúpili ste si na farmárskom trhu či u sympatickej babičky vo dvore zaručene čerstvé vajíčka? Alebo si len chcete overiť čerstvosť tých zo supermarketu? Je to naozaj dôležité najmä ak si chcete urobiť fajnovú rýchlu praženicu či potešiť dieťa vajíčkom na mäkko. Veď namáčať čerstvý chlebík do tekutého žĺtka je zdravá mňamka a navyše aj zábava. No len ak je vajíčko naozaj čerstvé!

Jednoduchý test v sklenenej mise

Všimnite si na videu, ako sa správa vajce ponorené do vody:

Pri prvom pokuse ide naozaj o úplne čerstvé vajce, ktoré môžete bez obáv konzumovať aj polosurové. Druhé vajce má už asi 3 či 4 týždne a je vhodné na varenie a pečenie, čiže na jedenie len po dôkladnej tepelnej úprave. Ak sa vaše vajce bude správať ako pri treťom pokuse, pravdepodobne už patrí do koša, pretože bude mať s istotou viac ako 6 týždňov. Či je ešte vhodné na konzumáciu, zistíte ak ho rozbijete. Ak sa žĺtko nerozteká, drží pevne pri sebe a bielok okolo neho vytvára prstenec, vajce môžete použiť pri varení.

Zdroj videa: youtube/ mikeo1223

