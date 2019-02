VIDEOtipy na zdravé, výborné a nápadité raňajky

Vraví sa: raňajky zjedz sám, o obed sa podeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi. Raňajky by mali byť naozaj výdatnejšie, ale aj zdravé. Inšpirujte sa!

Žuť denno-denne na raňajky rohlík s maslom, šunkou a paprikou, krajec chleba so syrom či paštétou a paradajkou a podobné „nápadité“ varianty, to je niekedy nielen nuda, ale už to ani veľmi nejde dolu krkom. Čo tak niekoľko nápadov na zdravé a trochu iné raňajky, ktoré síce treba pripraviť na šporáku, ale až tak veľa času to nezaberie?

Ovsená kaša so zeleninou a volským očkom

Potebujete: ¼ 1/4 šálky ovsených vločiek, 3/4 šálky vody, 2 lyžice tvrdého strúhaného syru (nemusí byť), 1/4 šálky nakrájanej červenej papriky, 2 lyžice jemne nakrájanej cibule, 1 vajce, olej, soľ a čierne korenie

Postup: Priveďte vodu do varu, prisypte vločky, znížte teplotu a nechajte, aby vstrebali všetkú vodu. Vypnite, primiešajte syr, trochu soli a korenia, dajte do misky. Na panvici zahrejte trošku oleja, pridajte cibuľu a papriku a jemne 2-3 minútky opekajte a dajte do misky na vločky. Ak treba, pridajte do panvice trošku oleja a urobte volské oko, pridajte do misky. Môžete posypať nasekanými vlašskými orechmi či nasekanou cibuľkovou vňaťou.

Toast s avokádom a vajcom

Potrebujete: vajce, celozrnný chlebík, avokádo, lyžičku limetkovej šťavy, soľ, čierne korenie

Postup: Chlebík si opečte v toustovači, vajíčko rozklepnite do panvice napríklad do kruhovej formičky a opečte. Dužinu avokáda roztlačte vidličkou a primiešajte limetkovú šťavu, soľ, korenie. Toast natrite avokádom, na to položte opečené vajíčko a môžete posypať petržlenovou či cibuľkovou vňaťou.

Miska čokoládovej quinoy s ovocím

Potrebujete: 1 šálka chinoy, 1 šálka mandľového mlieka, 1 šálka kokosového mlieka, 2 lyžice kakaového prášku, 2-3 lyžice javorového sirupu, 3-4 štvorčeky tmavej hrubo nasekanej čokolády, soľ, ovocie a semienka podľa chuti

Postup: Opláchnite quinou, zahrejte panvicu a nasucho chvíľu restujte quinou. Pridajte mandľové a kokosové mlieko, štipku soli, pomiešajte, priveďte k varu. Potom znížte teplotu a varte odkryté 20-25 minút, občas premiešajte. Keď kvapalina zmizne, odstavte z ohňa a pridajte kakao a javorový sirup a pomiešajte. Zmes rozlejte do misiek a podávajte s nakrájaným ovocím a kúskami horkej čokolády, prípadne aj semienkami.

Ďalšie 4 typy na zdravé a dobré raňajky

