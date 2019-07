Viete, ako správne uskladniť vajíčka počas leta? Pozor na kolísavú teplotu

Pri horúcich dňoch, keď sa teploty šplhajú nad 30 stupňov, klesá náš záujem kupovať vajcia. Najväčším strašiakom je salmonelóza. Pri dodržiavaní pravidiel správneho skladovania sa jej nemusíte obávať.

Najlepšie je uložiť vajíčka do chladničky ostrým koncom dole, je to preto, aby bielok zostal v strede a nebol v kontakte so vzduchovým vačkom na širšom konci. Ak ich máte v chladničke dlhšie ako 10 dní, prevráťte ich. Zabránite tak prilepeniu žĺtka ku škrupine.

​Farba škrupiny nemá vplyv na kvalitu ani chuť vajec. O tom, akej farby bude škrupina rozhoduje plemeno nosníc. O farbe žĺtka zasa rozhoduje zloženie krmiva, ktoré ovplyvňuje množstvo obilnín, karoténov, prípadne ich pomerom. Nezáleží na tom, či je žĺtok tmavšie, alebo svetlejšie, pretože to neovplyvňuje jeho výživové hodnoty.

Ako správne skladovať vajíčka v domácnosti:

Všímajte si dobu spotreby - Trvanlivosť slepačích vajec je 28 dní po znesení, pri dodržiavaní pravidiel správneho skladovania to môže byť aj dlhšie.

- Trvanlivosť slepačích vajec je 28 dní po znesení, pri dodržiavaní pravidiel správneho skladovania to môže byť aj dlhšie. Preč s kartónovým obalom – hoci si kartónové obaly mnohé gazdinky nechávajú, nie je to vhodné. Obal slúži na prepravu vajíčok z chovu až do reťazca a môže obsahovať množstvo mikroorganizmov, ktoré si prenesiete do chladničky.

– hoci si kartónové obaly mnohé gazdinky nechávajú, nie je to vhodné. Obal slúži na prepravu vajíčok z chovu až do reťazca a môže obsahovať množstvo mikroorganizmov, ktoré si prenesiete do chladničky. Neumývať – pri vajíčkach je to veľmi dôležité pravidlo, voda môže zmyť ochrannú vrstvu na škrupine a mikróby sa tak môžu dostať dnu.

– pri vajíčkach je to veľmi dôležité pravidlo, voda môže zmyť ochrannú vrstvu na škrupine a mikróby sa tak môžu dostať dnu. Teplota skladovania môže byť do 18 °C – hoci slepačie vajíčka vydržia teploty až do 18 °C, ideálna teplota je okolo 5 – 12 °C. Odborníci neodporúčajú uskladňovať vajcia ani vo dverách chladničky, kde sú neustále zmeny teploty. Ideálne sú zadné miesta v chladničke.

– hoci slepačie vajíčka vydržia teploty až do 18 °C, ideálna teplota je okolo 5 – 12 °C. Odborníci neodporúčajú uskladňovať vajcia ani vo dverách chladničky, kde sú neustále zmeny teploty. Ideálne sú zadné miesta v chladničke. Samostatný obal – vajíčka v chladničke by mali mať samostatný obal a nedotýkať sa iných potravín – salmonelové baktérie sa totiž nachádzajú na škrupine. Zároveň môžu prebrať vôňu aromatických potravín.

