Vitamínová bomba našich starých mám: Zabudnutá zelenina menom paštrnák!

Vzdialený bratranec mrkvy a rodný brat petržlenu. Poznáte paštrnák? Keď zistíte, aký je úžasný, budete ho milovať.

Ak chcete, aby vám paštrnák vydržal čo najdlhšie čerstvý, zabaľte ho do navlhčenej utierky a uložte do chladničkyAutor: Shutterstock

Nevšimli ste si ho doteraz medzi zeleninou v obchode? Nie ste jediní. Väčšina si ho zamieňa s petržlenom. Paštrnák vie svojou vizážou naozaj popliesť. Dlhý žltkastý koreň so šťavnatou bielou dužinou je čerstvý oveľa lahodnejší ako petržlen. Aj keď si mnohí myslia, že medzi týmito dvoma koreňovými zeleninami nie je žiadny rozdiel, nie je to vôbec pravda. Petržlen síce vonia viac, no paštrnák je pre ľudský organizmus oveľa prospešnejší a výživnejší. Až polovica odporúčanej dennej dávky vitamínu C je obsiahnutá približne iba v 100 gramoch tohto zázračného koreňa. Okrem toho má príjemnú sladkastú chuť s arómou pripomínajúcou petržlen.

Neprehliadnite: Koreňová zelenina na odkyslenie organizmu. Týchto 6 druhov vyženie z tela zápal

Zimy sa nebojí

Odoláva veľmi nízkym, až mrazivým teplotám. V záhrade si ho preto môžete nazbierať aj v chladnejších mesiacoch. Aj by ste mali. Paštrnák je mimoriadne nabitý vitamínmi a minerálnymi látkami. Obsahuje dôležitý vitamín C a celú plejádu béčok. Okrem toho triumfuje vysokým obsahom draslíka, mangánu, horčíka, fosforu, železa, vlákniny, kyseliny listovej a alkaloidu pastinacín. Vďaka týmto látkam má močopudné účinky. Pozitívne vplýva na zdravie srdca a ciev, reguluje krvný tlak i cholesterol v krvi a posilňuje pokožku. Paštrnák dokonca môže zlepšovať duševné zdravie a mierne pôsobí ako antidepresívum. V rímskej dobe sa považoval za afrodiziakum. Dôležitý je však obsah éterických olejov, ktoré priaznivo vplývajú na trávenie a na nervovú sústavu.

Prvý cukor

Paštrnák nie je u nás práve najznámejšia zelenina, hoci je s nami už od nepamäti. Dodnes divo rastie v západnej Európe. Jeho semená sa k nám rozniesli z oblasti dnešného Švajčiarska. V stredoveku bol rozšírený do celej Európy. Používal sa ako zdroj cukru ešte predtým, ako boli k dispozícii trstinové a repné cukry. Je veľmi obľúbený najmä vo Francúzsku, v Anglicku a v severoeurópskych štátoch. V polovici 19. storočia ho nahradili zemiaky ako hlavný zdroj škrobu, a tak sa upustilo od jeho pestovania. Pečený paštrnák je však ešte stále v niektorých častiach po anglicky hovoriaceho sveta považovaný za nevyhnutnú súčasť vianočnej večere.

Zdravá bomba: Recept na zapekanú cviklu s paštrnákom a rozmarínom

Ako ho pripraviť?

V kuchyni sa využíva podobne ako mrkva, petržlen alebo zeler. Paštrnák môžete variť nad parou, restovať alebo piecť. Najčastejšie sa využíva ako príloha k mäsitým jedlám. Ak si trúfate, môžete si ho pridať aj čerstvý do šalátu, najlepšie strúhaný. Rovnako sa veľmi hodí aj k pečeným zemiakom. V minulosti sa paštrnák sušil a následne mlel na múku, z ktorej sa piekol chlieb medovníkovej chuti.

Namiesto zemiakov

Rozmýšľate, ako by ste oživli svoju kuchyňu? Stačí malá zmena, paštrnák namiesto zemiakov! V receptoch vymeňte zemiaky za rovnaké množstvo paštrnáka a váš jedálny lístok sa okamžite vymaní z nudného stereotypu.

Tanier plný zdravia: 4 polievky zaženú príznaky choroby

Zdravý tip



Zdroj: Shutterstock

Paštrnák očistite, nakrájajte a potrite hrubozrnnou alebo kremžskou horčicou. Dajte na plech vystlaný papierom na pečenie a pofŕkajte obľúbeným olejom. Pečte pri 180 stupňoch Celzia do zlatista.

Koreňová zelenina, ktorá posilní imunitu i srdce. Ideálna hlavne pre športovcov