Vyskladajte si zdravý tanier pomocou pravidla 4 pästí a schudnete

Len vyrovnaná hladina cukru v krvi je predpokladom zdravia a podmienkou úspešného chudnutia. Udržať vám ju pomôže pravidlo pästí.

Mikrobiologička a odborníčka na zdravie Ivana Stenzlová upozorňuje, že absolútnym základom nášho zdravia je metabolická rovnováha. To znamená, že jedlá, ktoré skonzumujete, nesmú zvýšiť hladinu krvného cukru a následne hladinu inzulínu. Ak sa stravujete spôsobom, že po jedle vám neustále stúpa hladina cukru, nemáte šancu zabojovať s nadváhou a pridávať sa začnú aj zdravotné problémy. Vysoká hladina inzulínu totiž nedovolí, aby telo spaľovalo svoje tukové zásoby. Ako teda jesť, aby ste svojmu telu robili dobrú, a nie zlú službu, a aby ste dokázali chudnúť?

Teplé obilninové raňajky

Podľa Stenzlovej diéty, ktoré sú založené len na počítaní kalórií, nefungujú, ak nerešpektujete základné princípy fungovania tela. Za extrém napríklad považuje vynechávanie cukrov a ich nahrádzanie umelými sladidlami či stéviou, pretože v konečnom dôsledku telo na klamlivo sladké podnety z úst reaguje opäť vzostupom krvného cukru. Stenzlová odporúča ako prvé ranné jedlo teplú obilninovú kašu s dostatkom vopred namočených orechov a semien. Takéto raňajky vám pomôžu zbaviť sa závislosti na sladkom, čo je hlavný predpoklad k udržaniu si stabilnej hladiny krvného cukru.

Pravidlo pästí

Aby ste pri snahe o zdravé a racionálne stravovanie nemuseli nič vážiť ani prepočítavať kalórie, odporúča odborníčka používať veľmi jednoduché „pravidlo pästí“, ktorým si môžete odhadnúť veľkosť primeranej porcie. Vyvážený tanier obeda či večere by sa podľa nej mal skladať z jednej päste zdravých sacharidov, čiže škrobovej zeleniny (zemiaky, mrkva, cvikla...) alebo fermentovaných obilnín (napríklad 1 krajec kváskového ražného chleba), jednej päste rastlinných alebo živočíšnych bielkovín a dvoch pästí neškrobovej zeleniny. Takýto tanier by vás mal dobre zasýtiť a nerozkolíše vašu hladinu cukru.

V prípade spomínaných raňajok môže pravidlo pästí vyzerať napríklad takto: 1 päsť obilnín, 1 päsť namočených orechov (alebo 1 päsť jogurtu či kefíru) a 1 päsť ovocia. Alebo 2 vajcia (1 päsť), krajec kváskového chleba (1 päsť) a 1 päsť zeleniny. Pod päsťou sa rozumie objem zaťatej päste.

3x denne jesť stačí

Ak máte v potrave dostatok výživných bielkovín, prípadne tukov, hladina vášho krvného cukru je v rovnováhe a telo dobre spaľuje, stačia vám podľa mikrobiologičky 3 jedlá za deň - raňajky, obed a večera. Len v prípade, že máte neodolateľnú chuť na sladké, ste vystresovaní, popoludní ste unavení alebo večer trpíte vlčím hladom a nemôžete sa dojesť, mali by ste konzumovať aj desiatu a olovrant. Na tieto menšie jedlá vám však stačí len jedna päsť jedla, napríklad hrsť namočených orechov či kelímok bieleho jogurtu, prípadne 1-2 vajcia. Aj to len dovtedy, než sa vaša hladina krvného cukru dostane do rovnováhy a rozbehnete spaľovanie. Potom stačia spomínané 3 jedlá denne.

