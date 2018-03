Výskum prekvapil: Melón namiesto modrej tabletky!? Už nech je leto!

Kde nefungujú lieky, tam by mohol pomôcť obľúbený druh zeleniny.

Lieky proti erektilnej dysfunkcii priniesli do života mnohých mužov veľké zmeny. Hoci ani viagra, ani podobné lieky nefungujú u všetkých. Okrem toho sa s ich používaním spájajú aj viaceré nežiaduce účinky. Takisto sa nesmú používať pri niektorých zdravotných problémoch, napríklad pri ochoreniach srdca. Tieto komplikácie by sa dali obísť, ak by muži pre zmenu užívali melón, pri ktorom zaznamenali vedci sľubné výsledky. Zázračnou látkou v melóne by mala byť aminokyselina citrulín. Táto látka sa v tele premieňa na aminokyselinu arginín. A ten sa metabolizuje na oxid dusnatý, ktorý rozširuje cievy. Tým sa zvýši prietok krvi v penise a dochádza k zlepšeniu erekcie.

Sladká liečba

Nedávny výskum publikovaný v odbornom časopise Andrology odhalil, že u 122 skúmaných mužov mali nižšie hladiny citrolínu a arginínu práve tí, ktorí trpeli erektilnou dysfunkciou cievneho pôvodu, ktorá býva častou príčinou porúch erekcie. Kým vedci potvrdia svoje predpoklady, môžu muži bez obáv vyskúšať na sebe liečbu melónom. Keďže melón je plný vody, na dosiahnutie čo najlepších výsledkov sa odporúča pitie koncentrovanej melónovej šťavy. Výsledky mnohých mužov možno milo prekvapia.

