Vyskúšali sme si za vás: Oplatí sa navštíviť kurz kváskovania?

Vlastnoručne upečený chlebík možno nie je zdravší, no neobsahuje žiadne éčka, prevonia celý byt a všetci vás budú chváliť. Dobré, nie?

Chcete vedieť, čo sa dá naučiť na kurze kváskovania pod vedením skúsenej inštruktorky? Jednoznačne upiecť dobrý domáci chlebík, a ešte aj pár trikov navyše. Sama som si to vyskúšala.

Záujem o kváskovanie majú aj muži

Mladá inštruktorka, na Slovensku známa nadšenkyňa pre kváskovanie, nám rozdala zástery a energicky zahlásila: „Kváskovanie spája, tak si tykajme. Ja som Naty.“ V našom kurze boli hneď dvaja, pričom jeden priznal, že kváskujem už vyše pol roka a prišiel sa zdokonaliť. Druhý zase počul či čítal, že kváskový chlebík je zdravší. A na zdravie predsa nie je nikdy neskoro!

Lepkavé miesenie treba vydržať

Keby som cesto pripravovala len podľa kuchárskej knihy, asi by som bola zúfalá. Navážili sme si múku i vodu, nasypali soľ a rascu, a potom nám Naty pridala do misky vopred pripravený materský kvások. Vznikla príšerne lepkavá zmes, ktorú som napriek úpornej snahe o miesenie nedokázala odstrániť z prstov. „Malo by byť hladké, lesklé a odliepať sa od stien misky. Čas miesenia závisí od jeho intenzity. Ja sama niekedy prídem domov z práce naštvaná a cesto vymiesim do dvoch minút alebo si v pokoji sadnem k seriálu a pomaly miesim,“ vysvetlila Naty, aby sme neboli nedočkaví.



Hoci som sa na kurze cítila neobratne, naučila som sa kopu kváskovacích grifov. Foto: Robo Hubač

Kvások rozmaznávajte

Ďalšie dve hodiny sme kde-tu preložili kysnúce cesto a Naty nám zatiaľ objasnila, ako sa starať o kvások, kedy mu „dávať papať, aby mal spokojné bruško“, ako ho uchovávať v chladničke, ako pripraviť materský kvások, miesiť a prekladať cesto, správne vyhriať rúru... Zaskočilo ma, keď som si spočítala, že cesta k hotovému chlebíku trvá dobrých 18 hodín.

Je to naozaj pochúťka

Nakoniec sme vykysnuté cesto podľa Natiných inštrukcií opäť premiesili, vytvarovali do bochníčka a premiestnili do ošatky. „Asi o dve-tri hodiny, keď sa cesto zdvojnásobí a ošatka bude naplnená, ho vyklopte na plech a chlebík upečte,“ lúčila sa Naty, ktorá každému z nás pribalila téglik s kváskom. Hoci nie som vychýrená kuchárka, môžem potvrdiť, že chlebík sa perfektne podaril a v priebehu dvoch týždňov som upiekla ešte dva chrumkavé bochníky. Potom som však kvások asi nenakŕmila správne, lebo mi skysol a odobral sa do kváskového neba. Už sa však chystám zaobstarať si nový. Vlastný chlebík chutí naozaj akosi inak. Lepšie!

Pozor! Kváskový chlieb nerovná sa bezlepkový a rozhodne ho nemôžu jesť celiatici. Foto: Robo Hubač

Oplatí sa kváskovať?

+ domáci chlebík obsahuje len vodu, múku a soľ, žiadnu chémiu

+ probiotické baktérie počas kysnutia lepšie rozložia lepok a sacharidy, čím môže byť lepšie stráviteľný

počas kysnutia lepšie rozložia lepok a sacharidy, čím môže byť + máte čerstvý chlieb, ktorý dlhšie vydrží a je menej náchylný na plesne

+ chlieb upečený vlastnými rukami si budete viac vážiť a je menej pravdepodobné, že ho vyhodíte

– príprava zaberá viac času ako odskočenie do obchodu po hotový chlieb

– musíte sa o kvások priebežne starať

