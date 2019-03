Výživa proti tvorbe metličiek i modrín: Čo chýba vašim cievam?

Tvoria sa vám modriny alebo metličky na nohách či na tvári? Pohánka je skvelá, ale cievam toho chutí oveľa viac.

Nehovorte, že vám nechýbajú. Nedostatok vitamínov a minerálov na tanieri má väčšina z vás, odkazujú vedci. Spoznáte to ľahko. Stačí, ak krvácate viac, ako je bežné. Napríklad pri krájaní. Poraníte si prst a to, čo by si iní ani nevšimli, vás otravuje ďalšiu pol hodinu, pretože si musíte stláčať prst zabalený do servítky. Rovnako je to s nosom. Silnejšie fúknete pri smrkaní a z nosa sa vám začne valiť prúd krvi.

Oslabené cievy tiež odhalíte pri častom vzniku modrín. Do niečoho narazíte alebo vás len niekto potiahne za pažu a vám ostanú farebné dôkazy. Modrina vznikne, keď sa poškodí cieva a krv sa vyleje pod kožou. Čím viac krvi, tým farebnejšia, väčšia a niekedy i vystúpenejšia. Ak sa k ochotnej tvorbe modrín pridá silné krvácanie počas menštruácie, musíte doplniť živiny!

Rutín s vitamínom C

Základnou potravinou na vašom tanieri by mala byť pohánka, ktorá obsahuje špeciálny flavonoid rutín. Žily sú z neho pružnejšie, rutín ich scelí a zastaví presakovanie krvi. Aby mohol fungovať stopercentne, potrebuje pomoc vitamínu C. Preto pohánku vždy zajedajte čerstvým zeleninovým šalátom alebo inou surovou zeleninou.

Z pohánkovej múky si môžete upiecť koláč alebo chlieb, vyskúšajte tiež halušky alebo palacinky. Krúpy využite namiesto rizota a vločky si pridajte do jogurtu. Cievam pomôžete najmä čajom z pohánkovej vňate. Ak máte problémy s trávením lepku, myslite na to, že pohánka je prirodzene bezlepková.

