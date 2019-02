Výzva vedcov pre záchranu planéty. Tu je ich stravovací plán. Pridáte sa?

Zabezpečiť zdravú výživu 10-tim milardám ľudí a zároveň chrániť životné prostredie je obrovský problém. Vedci sú však presvedčení, že sa to dá.

S pribúdajúcim množstvom ľudí na zemeguli rastie aj problém s výživou. Naše stravovacie návyky neškodia len planéte, ale aj nášmu zdraviu. Asi 3 miliardy obyvateľov trpia nesprávnou výživou alebo podvýživou. To je 40 % svetovej populácie. Nožničky sa čoraz viac otvárajú: zatiaľ čo 820 miliónov ľudí takmer nemá čo jesť, 2,2 miliardy majú nadváhu alebo obezitu. S pribúdajúcimi kilogramami rastie riziko srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky a rakoviny.

3 roky práce pre záchranu

Produkcia potravín zaberá v globálnom meradle približne 40 % rozlohy krajín a pohlcuje 70 % svetových zásob sladkej vody. V 30-tich % zodpovedá za skleníkový efekt, ktorý nás pomaly, ale iste pripravuje o obývateľné životné prostredie.

Tieto čísla zverejnil medzinárodný vedecký tím v odbornom časopise The Lancet. 37 odborníkov zo 16-tich krajín, ktorí sa špecializujú na výživu, hospodárstvo a trvalú udržateľnosť, pracovalo na spoločnom projekte 3 roky.

Ich posolstvo je jednoznačné

Rozmáhajúce sa poľnohospodárstvo a spôsob výživy sa musia radikálne zmeniť, ak chceme zlepšiť zdravie ľudstva a vyhnúť sa nezvratnej devastácii Zeme. Bádatelia sú presvedčení, že do roku 2050 je možné zrealizovať plán, ako uživiť 10 miliárd jej obyvateľov, navyše zdravo a bez toho, aby sme ničili prírodu. Musíme sa však veľmi snažiť.

Prísny jedálny lístok

V uplynulých 50-tich rokoch sme podľa nich spravili veľký pokrok v boji s hladom a chudobou, teraz by sme sa mali angažovať v boji proti zbytočným kalóriám, cukru a iným nezdravým potravinám. Vedci tvrdia, že konzumáciu potravín ako je hovädzie iné druhy mäsa či biely cukor musíme zredukovať na polovicu. Množstvo zdravej stravy, najmä ovocia a zeleniny, sa musí, naopak zdvojnásobiť.

Vypracovali vzorový denný plán, ktorý podporuje zdravie a zároveň šetrí životné prostredie:

- 7 g bravčoviny a 7 g hovädziny alebo jahňaciny (čo zodpovedá približne polovici mletej fašírkovej guľky)

- 29 g hydiny (pre porovnanie - 1 porcia kuracích pŕs niekedy váži 10 x viac)

- 28 g rybaciny (to je asi 1 rybia tyčinka)

- 13 g vajec (čo je 1 a pol vajca za týždeň)

- 30 g pridaného cukru (približne 6 čajových lyžičiek)

- 550 g ovocia a zeleniny, z toho však len 50 g druhov, obsahujúcich škroby (napríklad len 1 malý zemiak)

- 230 g celozrnných produktov ako ryža, pšenica, kukurica a 125 g strukovín a orechov

- 250 g mliečnych výrobkov (čo je približne 1 veľký pohár mlieka)

- 50 g olejov a tukov

Možné, alebo nereálne?

Prirodzene, nikto nezje presne denne 7 g hovädziny. Jedálny plán nám má len ukázať, že rezeň na obed a chlieb so salámou na večeru sú priveľa. Vedci prezentujú 5 stratégií, podľa ktorých ľudstvo musí v celosvetovom meradle:

- Drasticky obmedziť reklamu na nezdravé potraviny a ceny prispôsobiť nákladom na životné prostredie.

- Znížiť na polovicu množstvo potravín, ktorými sa pri výrobe mrhá, alebo ich vyhadzujeme.

- Zvýšiť výnosy z úrody, napríklad pestovaním rastlín odolných voči suchu a zlepšením závlahových systémov.

- Nepremieňať už viac lesov a lúk na ornú pôdu a obmedziť lov morských rýb.

- Podporovať malé a stredné poľnohospodárske podniky na úkor veľkofiriem.

Sú v tom zisky

Otázkou je, či sa taký plán dá vôbec zrealizovať a či nezostane len vo sfére science-fiction. Určite by narazil na odpor jednotlivcov, ktorým by sa odopreli stravovacie pôžitky, a zástupcov potravinového priemyslu, ktorým by výrazne klesli zisky.