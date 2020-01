Zahnať nádchu v lekárni či v zelovoci? Ktoré prípravky odporúčajú lekári?

Koľko eur ste naposledy dali za rôzne doplnky stravy či vitamíny? Má to naozaj význam? Čo radia kupovať odborníci?

Lekární je dnes po Slovensku viac ako zelovocov a hlavne na jeseň a v zime rastie záujem ľudí o rôzne prípravky na podporu imunity. Je pravda, že multivitamínom pripisujeme zbytočne účinky, aké nemajú?

Strava je základ

V súčasnosti síce nie je k dispozícii jednoznačný výskum, ktorý by podporil alebo, naopak, nepodporil užívanie multivitamínových a minerálnych doplnkov na prevenciu chorôb, no odborníci v tom majú dosť jasno. „Najlepší spôsob, ako mať dostatok vitamínov a minerálov, ktoré potrebujete, je cez nutrične vyváženú stravu,“ vraví biochemik docent Pavel Blažíček. Podľa neho je do niektorých prípravkov typu „multi“ celkom zbytočne zakomponovaných priveľa látok, ktoré spolu v tele ani nemusia ladiť. Napríklad zinok aj meď, pričom zinok potláča vstrebávanie medi.

Čo jesť pri nachladnutí a chrípke? Urýchli liečbu cesnak, med či slepačí vývar?

Neprekombinujte to a neprekračujte odporúčané dávky

„Okrem toho existuje množstvo potravín, napríklad raňajkové cereálie či nápoje, do ktorých sa pridávajú vitamíny a minerály, a tak môže prísť k ich predávkovaniu. Potom často vyrábate príliš drahý moč,“ upozorňuje odborník na zbytočné hltanie rôznych doplnkov stravy. Aby ste neprekračovali bezpečnostný limit v celkovom príjme vitamínov a minerálnych látok, mali by ste si naštudovať nutričné hodnoty na obaloch potravín, tiež užívaných doplnkov a zistiť, či spolu ich úroveň neprekračuje 100 percent dennej odporúčanej dávky. „Ak máte zdravotné problémy alebo beriete nejaké lieky, mali by ste sa pred tým, než začnete užívať vitamínové alebo minerálne doplnky, poradiť so svojím lekárom. Niektoré doplnky sa môžu krížiť s vašimi liekmi,“ upozorňuje tiež biochemik.

Imunológ vysvetľuje mýty a pravdy o imunite. Šport môže uškodiť a stres prospieť!

C nie, D áno

Ani obľúbené céčko nie je tým, čo by ste nutne potrebovali vo svojej domácej výbave. Rozsiahle štúdie z roku 2017 z Fínska ukázali, že vitamín C nemá na prevenciu nachladnutia žiadny efekt, dôležitý je skôr jeho systematický príjem zo stravy. „Zabudnite na kult umelých vitamínových prípravkov, ktorých efekt je podľa vedeckých štúdií diskutabilný. Napríklad vitamín C sa najúčinnejšie získava z plodov rastlín a postačuje ho 200 miligramov denne, čo je okolo šesť porcií ovocia či zeleniny,“ konštatuje imunológ a alergológ MUDr. Miloš Jeseňák. Naopak, D vitamín, ktorý je dôležitý pre imunitný systém, je vhodné užívať od jesene do konca zimy v prípravkoch z lekárne. Docent Blažíček však upozorňuje, že hladina vitamínu D3 na úrovni 400 IU vo väčšine multivitamínov je príliš nízka. Štúdia podľa neho ukázala, že zvýšenie sérovej hladiny tohto vitamínu sa u dospelých dosiahlo až pri dávke 800 IU počas 6 až 12 mesiacov.

Tri B vitamíny, ktoré ochránia vás i vaše dieťa. Posledný väčšine z vás chýba!

Betaglukány a obľúbená echinacea

Viaceré vedecké štúdie potvrdili, že imunitu podporujú niektoré prípravky prírodného pôvodu. Z voľnopredajných sú to najmä betaglukány, ktoré sú účinné pri prevencii opakovaných infekcií dýchacích ciest. „Plný klinický účinok sa dostavuje pri niekoľkotýždňovom užívaní,“ dopĺňa profesor Jeseňák. Na druhej strane účinok probiotík, ktoré síce zlepšujú zdravotný stav a podporujú imunitné funkcie, označil pri opakovaných infekciách dýchacích ciest za sporný. Z fytoterapie môže byť podľa lekára užitočné užívanie echinacey pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest, no nie dlhšie ako 10 až 12 týždňov. Pri opakovaných infekciách bol dokázaný aj účinok extraktov z ďumbiera, cesnaku a zo ženšenu.

Impotencia z cholesterolu? Znížte ho aj bez liekov a bude dobre

Imunita ide cez žalúdok

Prvá a z hľadiska imunity veľmi dôležitá potravina, ktorú dostávame, je materské mlieko plné imunoglobulínov, ktoré zabezpečujú ochranu slizníc bábätiek proti vírusom aj baktériám. Materské mlieko tiež slúži na „programovanie“ a vyzrievanie imunitného systému dieťaťa. Zvyšok života je potrebné jesť stravu s dostatkom vitamínov aj ostatných živín. „V strave má byť zastúpené dostatočné množstvo ovocia a zeleniny, najmä z nášho geografického pásma,“ krátko ale výstižne opisuje stravu podporujúcu obranyschopnosť nášho organizmu imunológ a alergológ profesor Jeseňák.

Chcete mať doma malého inteligenta či diablika? Pozor na výber mena, nomen omen!

Zdravá rada k vitamínu C

Krájanie, strúhanie, mixovanie ovocia či zeleniny ničí vitamín C. Výhodnejšie je sušenie alebo kvasenie. Mrazením sa môže obsah vitamínu dokonca zvýšiť.

Aký chlebík kupovať a v akom obale ho uchovávať, aby ostal mäkký a bez plesní?