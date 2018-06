Zaraďte si do jedálneho lístka vitamín E. Poteší sa pleť i imunita

Čo si treba prihodiť do zeleninového šalátu, aby bol bohatší na éčko? S vitamínom, ktorý vylepšuje aj pokožku môžete pokojne odštartovať deň.

Ideálnou prílohou počas letných dní je svieži zeleninový šalát. Ak si ho premiešate s rastlinným olejom, obohatíte telo o vitamín E. A to sa skutočne oplatí, ide totiž o významný antioxidant. Éčko posilňuje aj imunitu, čo v dovolenkovej sezóne nie je tiež na škodu. Navyše je spolu s vitamínmi A a C dôležitý pre zdravú pokožku. Tento vitamín obsahujú napríklad vajíčka, takže ráno môžete odštartovať omeletou. Ak si do nej pridáte pár kúskov brokolice, urobíte dobre. Obed vám osvieži ľahká príloha. Rozmýšľate, čo všetko si musíte do šalátu primiešať? Inšpirujte sa nasledujúcimi receptami.

Potrebujete (pre 4 osoby):

menšiu hlávku ľubovoľného šalátu,

2 farebné papriky,

2 broskyne,

3 lyžice pšeničného oleja,

lyžica olivového oleja,

3 lyžice balzamikového octu,

50 g mandľových lupienkov,

400 g ,

lyžičku horčice,

lyžičku medu,

soľ,

mleté korenie.

Postup: Umytý šalát potrhajte na kúsky. Nakrájajte papriku a odkôstkované broskyne. Zmiešajte olej, ocot, horčicu a med, dochuťte soľou korením. Na panvici mierne opražte mandľové lupienky i tofu a všetko dobre premiešajte.

Základ je listová zeleniny

Ľubovoľný hlávkový šalát si však môžete zmiešať aj so žeruchou, stonkovým zelerom, špenátom, rukolou, avokádo a paradajkami. Šalát môžete osviežiť aj bielou špargľou. Opäť nezabudnite pridať pšeničný olej. Zmes dochuťte čiernym korením, oreganom, petržlenovou vňaťou alebo lístkami mäty. Ak pridáte nasekané vlašské orechy nič tým nepokazíte. Práve z orechov, ktoré patria k najbohatším zdrojom vitamínu E, si môžete pripraviť aj chutný kokosovo-orechový koláč.

