Zbavte sa tuko-fóbie a buďte naozaj zdraví!

Mnohí veríme, že priberanie spôsobujú tuky, ktoré zároveň ohrozujú naše zdravie.

Posledné výskumy však dokazujú, že táto tuko-fóbia nie je opodstatnená.

V Amerike sa odporúčaniami „jesť čo najmenej tukov“ riadia už 50 rokov a napriek tomu sú tučnejší a nezdravší, ako kedykoľvek predtým.

Mark Hyman prichádza s diétnym plánom plným vajec, orechov, olejov, avokáda a ďalších chutných superpotravín. Kniha Schudni vďaka tukom ponúka okrem detailného plánu samozrejme aj stravovacie rady, recepty a nákupné zoznamy. Hymanov program vás dovedie k ideálnej hmotnosti, ochráni pred chorobami a budete sa vďaka nemu cítiť skvelo.

Mark Hyman je odborník a jeho svetový bestseller 10-dňový detox zmenil život miliónom ľudí na celom svete. Teraz prináša nový revolučný diétny program, ktorý je založený na posledných vedeckých zisteniach o tom, aký dôležitý je tuk pre chudnutie a pre zdravie. Nejde teda o nejaké dohady, zbožné želania, či šalamúnske diéty.

Schudni vďaka tukom

Kniha Schudni vďaka tukom pozostáva z troch častí.

V prvej časti vám porozpráva fascinujúci (a miestami aj neuveriteľný) príbeh o tom, ako sme sa dostali do obrovskej „šlamastiky“ spôsobenej obezitou. Dozviete sa pravdu o tom, ako bol tuk, ktorý konzumujeme, nespravodlivo a nepravdivo očierňovaný, a ako a prečo sa nakoniec ukázala pravda.

V druhej časti vám Mark Hyman pomôže porozumieť problematike tukov, ktorú často sprevádzajú nedorozumenia. Aké sú to mononenasýtené tuky?

Prečo sú trans tuky také škodlivé?

Spôsobujú nasýtené tuky srdcové choroby, ako nám hovorili? (A ak nie, čo ich v skutočnosti spôsobuje?)

Aká je pravda o cholesterole?

Je skutočne príčinou srdcových chorôb?

Pomôže vám objasniť najčastejšie sa vyskytujúce nesprávne informácie o rastlinných olejoch, červenom mäse, vajciach, masle, orechoch, semienkach a ešte oveľa viac. Taktiež poukáže na konkrétne dôvody, pre ktoré je konzumácia tukov pre vás prospešná. Predovšetkým však vyvráti tú najväčšiu nepravdu o tukoch, a to, že ich konzumácia je dôvodom obezity.

Tretia časť detailne rozoberá 21-dňový program Tukmi k štíhlosti, ktorý predstavuje totálny reset organizmu na každej úrovni. Potrava je tým najúčinnejším liečivom, aké poznáme a zmena pohonných látok, ktoré telu dodávame, a to na obdobie 21 dní, dokáže odstaviť hormón zodpovedný za ukladanie tukov, preprogramovať gény súvisiace s chudnutím a celkovým zdravím, zastaviť neustálu chuť do jedla a vyzerať a cítiť sa lepšie ako kedykoľvek predtým.

Zhodíte nadbytočné kilogramy, zmiernite, či sa dokonca zbavíte zdravotných ťažkostí a zvrátite choroby. Vaša pleť bude žiariť, myseľ bude čistá a jasná a budete oplývať energiou. Budete sa cítiť spokojný, šťastný a predovšetkým konečne oslobodený od obáv z tukov!

Na konci knihy nájdete špeciálne vytvorené a chutné recepty zahrnuté do programu Tukmi k štíhlosti, ktoré vám dodajú optimálne množstvo tukov, bielkovín a sacharidov a tiež sprostredkujú jednoduché tipy, týkajúce sa varenia. Nato, aby ste pre seba a svoju rodinu pripravili zdravé a chutné pokrmy, nemusíte byť špičkovým kuchárom – je to ľahšie, ako by ste si možno mysleli.

Prečítajte si úryvok z knihy Schudni vďaka tukom:

Sústredenie pozornosti na živiny a nie na skutočné jedlo

V tejto publikácii poukážem na niektoré nesprávne a pevne zakorenené presvedčenia a mýty, ktoré nám bránia v tom, aby sme robili pre svoje telo a zdravie to, čo je správne. Časť nedorozumení okolo zdravej výživy pramení z toho, čo sa nazýva nutricionizmus. Nutricionizmus je vedný odbor, ktorý rozkladá potravinové komponenty na ich jednotlivé časti, napríklad na jeden typ vitamínov alebo jeden typ tukov, ktoré následne jednotlivo a izolovane skúma. Tento prístup je užitočný pri štúdiu liečiv, kde sa má napríklad jedna konkrétna molekula zamerať na podchytenie jednej konkrétnej dráhy alebo jednej konkrétnej choroby. Avšak štúdium konkrétnych nutričných komponentov až taký veľký zmysel nemá. Prečo? Pretože ľudia konzumujú jedlo, nie jednotlivé komponenty. Konzumujú jedlo, ktoré obsahuje často aj tucet rôznych ingrediencií, mnoho rôznych typov tukov, bielkovín, sacharidov, vitamínov, minerálov, fytonutrientov a ďalších zložiek.

Napríklad olivový olej, ktorý považujeme za „mononenasýtený tuk“ obsahuje tiež asi 20 % nasýtených tukov a 20 % polynenasýtených omega-6 tukov, a dokonca aj malé množstvo omega-3 tukov. Hovädzie mäso taktiež obsahuje mnoho rôznych druhov tukov. Našťastie, svet výživy presúva svoju pozornosť od jednotlivých výživných látok k stravovacím vzorcom, nespracovaným potravinám a komplexnému zloženiu potravín, teda k spôsobu, akým sa v skutočnosti stravujeme.

Milan Buno, literárny publicista