Zdravá prostata potrebuje výživu. Vyzbrojte si jedálny lístok!

Vymeňte hovädzinu za tuniaka a uvarte si bylinkový čaj. K tomu miska zeleninového šalátu a denná dávka vitamínov je zaručená.

Strava by mala byť pestrá. Netreba zabúdať ani na zdravé rastlinné tuky a množstvo zeleniny.Autor: Shutterstock.com

Prostate preukázateľne neprospieva sedavý spôsob života, častá konzumácia červeného mäsa, živočíšnych tukov, jednoduchých cukrov a alkoholu. Kilá navyše zvyšujú aj riziko cukrovky. „Cukrovka je známy rizikový faktor ochorení dolných močových ciest, ktoré vedú k ich nezvratnému poškodeniu,“ vysvetľuje urológ Stanislav Žiaran prepojenie s prostatou.

Šport a strava

Začnite športovať, alebo sa aspoň každý deň prejdite. Zaraďte do stravy rastlinné tuky, ovocie a zeleninu. „Lykopén nájdete v melóne, paradajkách, paprike, červenej kapuste, grapefruite, mangu, mrkve, ale aj v zelenej špargli. Aby ste z týchto potravín vyťažili čo najviac, musia prejsť tepelnou úpravou,“ radí naturopatka Eva Blaho. Na fytosteroly je bohaté avokádo, pistácie, mandle, lieskové alebo makadamiové orechy. Aj omega-3 mastné kyseliny s protizápalovými účinkami zohrávajú dôležitú úlohu v zdraví prostaty.

„Pri premene mužských hormónov a na správne fungovanie prostaty je potrebný zinok. Jeho najvyššie koncentrácie sa nachádzajú v semenníkoch a prostate. Veľmi dobrým zdrojom zinku sú ustrice, no dá sa získať aj konzumáciou semienok sezamu a tekvice, hríbov šiitake, petržlenovej vňate, morských rias alebo arašidov,“ vymenúva odborníčka.

Bylinková prevencia

Medzi najčastejšie zložky čajovín a rastlinných produktov na prostatu patrí vrbovka malokvetá. Čaj z nej by ste mali piť 2 x denne. Ešte účinnejšia bude v kombinácii so žihľavou dvojdomou alebo so zlatobyľou obyčajnou, ktoré pozitívne vplývajú na vylučovaciu sústavu.

Pomôže aj hluchavka biela, ktorá je účinná pri liečbe močových ciest a priaznivo vplýva na prostatu. Protirakovinotvornými účinkami sa pýši aj imelo. Jeho aktívne zložky navyše posilňujú imunitný systém a chránia organizmus pred nepriaznivým dôsledkami chemoterapie a rádioterapie.

