Zdravé, až to bolí. Ktoré potraviny zhoršujú bolesť kĺbov aj imunitu?

Omega-6 mastné kyseliny organizmus potrebuje. Keď to však s nimi preženiete, budete trpieť. Na ktoré potraviny si musíte dať pozor?

Lámete si občas hlavu nad tým, prečo je vám zle? Z depresie možno obviníte zlé počasie, z bolestí kĺbov tiež a z toho, že máte už tretiu virózu v priebehu šiestich týždňov, možno viníte stres v práci či nedostatok spánku. Napadlo vám, že za vaše problémy môže balíček arašidov, kukurica, olivy, vajcia alebo mak?

Vyschlo vám v ústach? Ak sa to deje niekoľkokrát za deň, máte problém

V malom množstve pomáhajú

Potraviny bohaté na omega-6 mastné kyseliny nie sú nezdravé. Majú veľa vitamínov, minerálov, stopových prvkov. Ani kyseliny omega-6 nie sú nezdravé, veď zmierňujú príznaky mnohých ochorení, napríklad žalúdočné vredy, artritídu, osteoporózu, psoriázu, choroby srdca a ciev, vysoký tlak, pomáhajú hojiť rôzne zápaly kože a to aj akné. Lenže, keď to s nimi preženiete, stanú sa z pomocníka nepriateľom.

Každý deň zjete balík arašidov? Nepomôže ani to, že sú bez soli a nepražené. Majú v sebe až päťtisíc násobok omega-6 oproti omega-3. Foto: Shutterstock

Viac zápalov a bolesti

Omega-6 mastné kyseliny si organizmus nevie vyrobiť sám, potrebuje ich prijať v potrave. Ak ich konzumujete v optimálnom množstve - musí ich byť vždy menej ako omega-3 mastných kyselín a to v pomere 1:2 alebo 1:3. Ak si pomer 1:2 alebo 1:3 neustriehnete, zvýši sa riziko zápalov v tele, rozvoj ischemickej choroby srdca i rakoviny.

10 dôvodov, prečo vás štípe v hrdle. Tri posledné neviníte

Kde je veľa omega-6?

► arašidy

► mandle

► slnečnicové semienka

► slnečnicový olej

► sezamový olej

► olivy, olivový olej

► vajcia

► mak

► avokádo

► kukurica

► sója

► konopný olej

► tekvicové semienka

Potrebujete pestrosť

Priveľa omega-6 mastných kyselín v organizme narúša imunitný systém a častejšie podliehate virózam. Ak trpíte artritídou alebo artrózou, budete mať silnejšie bolesti. Pri problémoch so srdcom, sa častejšie ozve bolesť na hrudi. Máte sklony k smútku? Omega-6 spúšťajú depresívne nálady. Ak máte pestrú stravu, nič sa vám nestane. Ale ak dávate prednosť monodietám alebo preferujete iba jeden typ potraviny, napríklad oleja, je to chyba. Najmä, ak ste si vybrali olivový alebo tekvicový, kúpte si do kuchyne aj repkový. Práve ten má najoptimálnejší pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín.

Prečo potrebujete omega-3 mastné kyseliny a kde ich hľadať? Čítajte v marcovom čísle Zdravia, v predaji od 19. februára 2017.



Bude vás zaujímať: