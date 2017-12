Zdravé RECEPTY lekárov nezaťažia žalúdok: Šalát a ryba po portugalsky

Podľa špecialistu na trávenie na Vianoce zabúdame na čerstvú zeleninu. Mala by tvoriť najmenej polovicu taniera. Pre pocit plného žalúdka, no bez kalórií.

Zelený štart hostiny

MUDr. Peter Minárik,

gastroenterológ a výživový poradca

„U nás doma varí hlavne manželka. Dobre a zdravo. Na Vianoce ma nikto neprinúti jesť mastné ani údené mäsá plné soli. Ja to už nepotrebujem. Musím sa však veľmi kontrolovať pri vanilkových rožkoch. Tie a bábovku si doprajem. Kapra už nekupujeme. Uprednostňujeme lososa alebo zdravého pstruha, ale ten má drobné kostičky. Zvyčajne ryby narýchlo opečieme. Je dôležité, aby ste si na sviatky nevarili kvantá, pretože to, čo sa pripraví, sa aj zje.

Presne ako hovorí jedna česká lekárka: ,Co nemáte doma, to nesníte.‘ Mnohí na Vianoce zabúdajú na zeleninu. Mala by tvoriť najmenej polovicu taniera. Zelenina vám dodá pocit plného žalúdka, no bez kalórií. Samozrejme, treba prihliadať aj na individuálny tolerančný prah. Niekto bude nafúknutý, takže jej nezje toľko. A naopak.“

Šalát z rukoly a zo sušených rajčín

Potrebujeme:

150 g rukoly,

300 g sušených paradajok v oleji,

75 g zelených a čiernych olív,

100 g strúhaného parmezánu,

2 lyžice vlašských orechov,

olivový olej, ocot, soľ, mleté korenie.

Postup

Rukolu umyjeme a nadbytočnú vodu necháme odkvapkať. Zmiešame ocot, soľ, korenie a olivový olej. Rukolu vložíme do veľkej misky a zalejeme ju vzniknutým nálevom. Sušené paradajky nasekáme na drobné kúsky a pridáme ich do misky spolu s celými olivami. Šalát rovnomerne rozdelíme do misiek. Na záver ozdobíme strúhaným parmezánom a drvenými vlašskými orechmi podľa chuti. Šalát môžeme podávať ako predjedlo alebo prílohu k tradičnej vianočnej rybe.

Ryba musí byť

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC

primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a. s., a prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC. Foto: Robo Hubač

„U nás doma si pripravujeme portugalské národné jedlo – sušenú tresku bacalhau. Je síce slanšia, ale máčaním vo vode, ktorá sa počas dní viackrát vymieňa, sa jej slanosť upraví. Čo sa týka dezertu, myslím si, že makovníky a orechovníky plne spĺňajú atribúty zdravej stravy.

Sú stokrát lepšie než krémové zákusky. Obsahujú výborné tuky a kyseliny. Jediné, na čo by ste sa mali sústrediť, je, aby koláče neboli presladené. Dajte do nich radšej veľa plnky a málo cesta. Jednoduché sacharidy sú veľmi nezdravé. Možno viac, ako si myslíte.“

Sušená treska so zemiakmi a s vajcom

Potrebujeme:

1 kg sušenej nasolenej tresky,

2 celé cesnaky,

1 stredne veľký kel,

500 g mladých zemiakov,

300 g cícera,

4-5 sušených bobkových listov,

1 zväzok petržlenovej vňate,

4 vajcia,

olivový olej podľa potreby.

Postup

Tresku najskôr nakrájame asi na 8-centimetrové kúsky. Tri dni ich máčame v studenej vode, ktorú pravidelne vymieňame – v prvý deň aj štyrikrát, ďalšie dni po dva razy. Počas teplých dní rybu skladujeme namočenú v chladničke. Keď voda nebude viac slaná, znamená to, že treska je pripravená na ďalšiu úpravu. Vopred namočený cícer opláchneme a varíme asi 40 minút do úplného zmäknutia. Zatiaľ opláchneme zemiaky, osolíme ich a poukladáme na plech s papierom na pečenie. Vložíme ich do rúry na najnižšiu úroveň a pečieme hodinu pri 180 stupňoch Celzia. Tresku zbavenú prebytočnej soli ukladáme na pekáč s hrubšou vrstvou olivového oleja. Pridáme bobkové listy a hlavičky cesnaku rozkrojené na polovice. Pečieme spolu v rúre asi 45 minút, kým nie je povrch mäsa chrumkavý. V slanej vode uvaríme kel a zvlášť aj vajcia natvrdo. Servírujeme ihneď po uvarení.

