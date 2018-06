Zhydratujte sa v horúčave: Poznáme 8 sviežich potravín bohatých na vodu

Sú zdravé, chutné a plné vitamínov. No ponúkajú však ešte jeden dôležitý bonus - sú skvelým zdrojom tekutín. Ktoré ich obsahujú najviac?

Dostatok tekutín je základom pre vaše zdravie a dobré fungovanie tela. Ak málo pijete, najmä v teplých dňoch riskujete dehydratáciu, čo môže spôsobiť únavu, bolesti hlavy, kožné problémy, svalové kŕče alebo nízky krvný tlak. Denne by ste preto mali vypiť niekoľko pohárov vody denne. No zatiaľ čo pitie tekutín je dôležité, môžete ich získať aj zo stravy. Existuje veľa zdravých druhov zeleniny a ovocia, ktoré obsahujú veľké množstvo vody a zároveň sú chutné a osviežujúce.

Uhorka

Obsah vody: 95%

O melóne to každý vie, ale tušili ste, že uhorka má väčší podiel vody v dužine ako najvodnatejšie ovocie? Sú takmer úplne z vody a ponúkajú nemalé množstvo živín, ako je vitamín K, draslík a horšík. Okrem toho majú uhorky výhodu, že v porovnaní s inou zeleninou, patria k tým, čo majú najmenej kalórií. V polovici šálky, čo je asi 52 gramov, je len 8 kalórií! Preto ak si držíte líniu, môžete zjesť pomerne veľkú časť uhoriek bez toho, aby ste vášmu jedlu pridávali kalórie. Pridajte túto sviežu zeleninu do šalátov, na chlieb alebo ju môžete použiť aj do varených jedál.

