Žlčníková diéta: Čo je dovolené a čo by ste si v jedálničku mali radšej odpustiť?

Bojíte sa, že už nikdy si nedoprajete mäso, chlieb alebo vajcia? Zbytočne.

Tuky

Pri žlčníkovej diéte si smiete vybrať maslo, no dovolené sú iba malé množstvá. Vhodné sú aj zdravé tuky, napríklad repkový či olivový olej, no v limitovanom množstve. Chcete vedieť, koľko oleja smiete pri diéte použiť? Čítajte etikety, je na nich uvedené, koľko tukov obsahuje daná potravina v 100 gramoch. Ak je to možné, jedlo si pripravujte v špeciálnych panviciach bez tuku. V prípade, že takú doma nemáte, postriekajte ich niektorým z olejových sprejov, ktoré dnes už bežne dostať. Na panvici vytvoria jemný tukový film, čo je omnoho menší objem v porovnaní s tým, keby ste si olej naliali priamo do nej.

Zakázané

Prepálený tuk, ale hlavne bravčová masť, pretože žlčník dráždi a zaťažuje zrejme najviac.

