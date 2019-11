Hádate sa? Kedy sa okamžite rozísť a ktoré problémy sa oplatí riešiť?

Rozchádzate sa a opätovne dávate dokopy? Pochybujete občas, či má zmysel ďalej to ťahať spolu? Spoznajte signály, kedy by ste mali zo vzťahu čím skôr zdupkať a kedy sa na ňom oplatí zapracovať.

Ak ste hlboko zamilovaná, môže byť ťažké objektívne posudzovať partnerove správanie. Malo by však platiť, že ak ste raz vyjadrili nesúhlas s nejakým typom jeho správania, napríklad príliš dôverné správanie sa k iným ženám, nemalo by sa viackrát opakovať. Ak vie, že váš vzťah považujete za seriózny a ak aj jemu na ňom záleží, mal by sa rovnakých chýb vyvarovať.

Raz a dosť! Toto jednoducho netolerujte

Niektoré veci by ste strpieť určite nemali a ak sa vo vašom vzťahu objavia, je rozumné čím skôr sa s takýmto partnerom rozísť. Nečakajte, že splní sľuby v zmysle - to sa stalo naposledy, už nikdy nič podobné neurobím, či púhe veľmi ma to mrzí. Tieto veci by sa v jeho správaní nemali objaviť naozaj NIKDY:

Použil proti vám fyzické násilie? Nahláste to na polícii, žiadne uzmierovanie sa, nenaleťte sľubom, že už sa to nezopakuje.

Vzal si peniaze z vašej peňaženky alebo vybral z bankomatu z vášho účtu bez toho, aby sa opýtal? Žiadne diskusie či vysvetľovanie, na čo, prečo, ako. Rozíďte sa hneď.

Je závislý na alkohole alebo drogách? Ak ste spolu krátko, rýchlo preč! Ak ste už spolu roky a chcete mu pomôcť, alebo máte dokonca deti, vašou podmienkou, aby ste to ešte skúsili, musí byť odvykacia liečba. Ale nič si nenahovárajte, môže to byť skutočné peklo.

Permanentne v niečom klame? OK, kto z nás nikdy nezaklamal. Ak ale ide o klamstvá týkajúce sa zásadných vecí vo vašom živote, nejde o normálne správanie sa.

Emocionálne vás vydiera? Ak vás večne zhadzuje, znevažuje, vyhráža sa, kladie si podmienky, žiarli, nie je dôvod pri ňom ostávať.

A kedy má zmysel dať mu ešte jednu šancu?