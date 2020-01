Ste prirýchly? Za skoré vyvrcholenie môže aj chronický zápal prostaty, tvrdí lekár

Príliš rýchla ejakulácia je jeden z najčastejších chlapských sexuálnych problémov. Našťastie existuje naň aj riešenie.

O priskorom vyvrcholení vie svoje takmer každý chlap. „Je to skutočne najčastejší sexuálny problém,“ tvrdí sexuológ a urológ MUDr. Martin Hrivňák. „O predčasnej ejakulácii hovoríme vtedy, ak muž vyvrcholí do minúty od vniknutia penisu do vagíny. Nie je zriedkavé, že orgazmus sa dostaví už po pár sekundách. Stačí, že muž urobí 3-4 pohyby a je koniec. Lenže na to, aby sme stanovili túto diagnózu, musia byť okrem krátkeho trvania sexuálneho styku splnené aj ďalšie podmienky. Chlap by mal mať zároveň oslabené vôľové ovládanie ejakulácie, čo znamená, že vyvrcholí skôr, než si želá. A tento problém mu navyše musí spôsobovať stres, prípadne partnerské problémy.“

Častejšia masturbácia?

Priskoré vyvrcholenie dostáva do trápnych situácií najmä začiatočníkov. „Mladí majú vysokú hladinu pohlavných hormónov a menšiu frekvenciu intímnych stykov. Disponujú preto veľkou sexuálnou energiou. Milovanie z ich strany spočiatku netrvá dlho, no po čase sa tento problém vytratí, lebo začnú pravidelnejšie pohlavne žiť a postupne sa naučia ejakuláciu ovládať. Pomôcť si môžu aj sami masturbáciou, ale neradím to skúšať príliš často.

Čítajte tiež: Priberáte a chýba vám sex? Vedci našli spoločného vinníka, to by ste nečakali

Mladík, ktorý väčšinu svojich sexuálnych potrieb uspokojuje onániou, môže mať neskôr skutočne problém s predčasným orgazmom. Veď pri onanovaní ide hlavne o to, aby sa k superslasti dopracoval čo najrýchlejšie. Rýchlosť však nie je veľmi vítaná v klasickom sexuálnom živote. Chlap, ktorý sa pričasto uspokojuje sám, bude aj pri milovaní rýchly, hoci si to z duše nebude želať,“ vraví sexuológ.

Krátka uzdička

Príliš skorá ejakulácia môže robiť mužovi „partnerku“ po celý život, nepomôžu ani pravidelné intímne zážitky. Na vine býva najmä skrátená uzdička na spodnej strane žaluďa, čo sa prejavuje pocitom trhania a ťahania pri milovaní. Väčšinou je však za predčasnou ejakuláciou prirodzená náchylnosť, čiže centrum riadiace výron semena je citlivejšie na sexuálne vzruchy. Muž preto ejakuláciu ovláda len ťažko. Prečo sa problémy s rýchlym orgazmom u niekoho objavia akoby z ničoho nič, hoci dovtedy žil radostný intímny život? „Nie je to neobvyklé. Neraz sa stáva, že u muža funguje všetko ako hodinky a zrazu ejakuláciu prestane ovládať a bojuje s jej skráteným intervalom. Niekedy je spúšťačom nová partnerka alebo ťažkosti v trvalom vzťahu.“

Urologické problémy zaženú bylinky a suché teplo

Pozor na prostatu

Za predčasnými vyvrcholeniami, ktoré sa objavili po predtým bezproblémovom milovaní, sa môžu skrývať chronické zápaly prostaty. Ide o orgán, ktorý v procese erekcie aj ejakulácie zohráva mimoriadne dôležitú úlohu a ak nie je v stopercentnom stave, objavujú sa ťažkosti. Často sa prostata zapáli po neliečenej chlamýdiovej infekcii. Zlé je, že chlamýdie dávajú o sebe vedieť neraz veľmi nenápadnými príznakmi.

Patríte do rizikovej skupiny? Koľkokrát ste si v noci odskočili?

Chlapa môže iba občas trochu zaštípať pri močení, čo on, samozrejme, nepovažuje za nič vážne a na lekára ani nepomyslí. Ani muži, rovnako ako ženy by nemali vysedávať na chladnej zemi, aj to môže spôsobiť zápal. Rovnako sa ním môže skončiť dlhá sexuálna abstinencia. V prostate sa vtedy hromadí sekrét, ktorý je prostredím pre spermie a nevyprázdňuje sa z nej, čo jej neprospieva. Neraz sa stáva, že pacientovi zápal preliečime a problémy s predčasnou ejakuláciou sa zrazu vytratia,“ hovorí odborník.

Čo pomôže? ►►►