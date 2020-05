Sedmokrásky liečia vyrážky i kašeľ. Ich 7 fantastických účinkov musíte poznať

Sedmokráska nemá svoje meno len tak, pre nič, za nič. Odvar z kvetov si poradí aj s najproblematickejšou pleťou. A to stále nie je všetko.

Sedmokrásky obyčajné kvitnú od marca do októbra. Stačí, ak nazbierate hlavičky a vysušíte ich pri izbovej teplote. Nerobte to však na priamom slnku a dbajte, aby bolo miesto dobre vetrané. Sedmokrásky sú citlivé na zaparenie, preto by mala mať každá kvetinka pri sušení svoj vlastný priestor. Doprajte im na sušenie viac dní, ak by v kvietkoch ostalo len trochu vody, mohli by vám splesnivieť. Netrhajte však sedmokrásky, ktoré sú určené na pestovanie v záhradke. Sú väčšie a majú hustejšie lupienky. Tieto kvietky nie sú určené na zber.

