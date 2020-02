Túžite po bábätku, no nedarí sa? Skúste 6 trikov na zvýšenie plodnosti

Mesiac čo mesiac napäto pozeráte na test, a stále nič. Váš menštruačný cyklus a aj partnerove spermie sú podľa lekárov v poriadku. Nepanikárte!

Viac sa hýbte na čerstvom vzduchu a športujte. Nejedzte mastné a vyprážané jedlá, doprajte si zeleninu a ovocie. Takto dobre pripravíte svoje telo na budúce tehotenstvo:

1. Načasujte si sex

Je super, ak máte obaja chuť milovať sa kedykoľvek. Ale ak chcete počať, zamerajte sa na plodné dni. Tento časový úsek je vzhľadom na menštruačný cyklus pomerne krátky. V prvom rade musíte vedieť, kedy ich máte. Dva dni pred ovuláciou, počas nej a jeden deň po sú ideálne.

2. Doprajte si dostatok spánku

Nie je žiadna novinka, že kvalitný spánok vplýva na telesné a duševné zdravie. Mali by ste spať plus-mínus osem hodín. Niektorí odborníci odporúčajú riadiť sa podľa mesačného cyklu, ktorý má podľa nich výrazný vplyv na počatie, tehotenstvo aj pôrod. Tvrdia, že je efektívnejšie spať medzi deviatou večer a piatou ráno ako medzi polnocou a ôsmou hodinou.

3. Jedzte zdravšie

Konzumujte veľa čerstvej zeleniny a ovocia, celozrnných potravín a kyslomliečnych výrobkov. Vyhýbajte sa sladkostiam, vyprážaným a mastným jedlám. Poraďte sa s lekárom, aká strava by vám najviac prospela. Mala by obsahovať dostatok vitamínom, minerálnych látok aj stopových prvkov. Ale aj budúci otecko by mal prispieť svojou troškou do mlyna. Na kvalitu aj kvantitu jeho spermií totiž tiež vplýva strava. Tá by mala obsahovať dostatok magnézia. Alkohol je nepriateľom spermií.

4. Eliminujte stres

Nedostaňte sa do stavu, keď si vy alebo partner budete dieťa želať tak zúfalo, že sa psychicky zablokujete. Vyvarujte sa stresových situácií v práci. Typov na uvoľnenie psychického napätia je veľa, každému vyhovuje niečo iné. Ideálna je joga, pravidelné prechádzky a športovanie.

5. Trénujte vizualizáciu

Vizualizácia je schopnosť predstaviť si nejakú situáciu a konkretizovať ju. Táto technika je súčasťou meditácie, ale využíva sa aj na terapie v medicíne. Ak sa vám nedarí dlhšie otehotnieť, prestavujte si v duchu, že sa tak už stalo. Telo skutočne na túto situáciu pripravíte.

6. Davajte si pozor na hmotnosť

Ste príliš chudá, alebo máte, naopak, dosť kíl navyše? Podváha aj nadváha sťažujú šancu, že otehotniete. Snažte sa dosiahnuť optimálnu hmotnosť. Ľahko si ju vyrátate podľa indexu BMI.

