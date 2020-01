Hľadá sa muž! 5 vecí, podľa ktorých si vyberáme partnera

Sme v tom všetky. Všetky do jednej túžime byť milované. Všetky do jednej túžime stretnúť chlapa, s ktorým nám bude dobre.

Tri sekundy potrebuje žena pri pohľade do mužových očí, aby niekde v hlave cítila, že toto by mohlo fungovať.Autor: Shutterstock

Vraj sme každý z inej planéty. Na väčšinu vecí máme rôzne názory a pohľady. No aj napriek tomu sa vieme neuveriteľne dopĺňať. Stretnúť človeka, ktorý vám vidí akoby do hlavy, ktorý pozná vaše myšlienky, má rovnaký zmysel pre humor, komunikuje s vami aj bez slov... Tak to je asi to najkrajšie na svete. Stretnúť spriaznené dušu sa podarí vraj iba malému zlomku z nás. Podľa čoho si vyberáme životného partnera?

Zázračné 3 sekundy

Vraj iba taká chvíľočka stačí, aby preskočila povestná iskra. Tri sekundy potrebuje žena pri pohľade do mužových očí, aby niekde v hlave, v srdci cítila, že toto by mohlo byť. Určite ste to zažili, svet akoby sa prestal točiť, niečo sa na malú chvíľu pohne, zatrasie a sme "v tom". Nazvime to aj chémia, ktorá je pri vzťahu nesmierne dôležitá. Pretože zamilovanosť u niekoho skôr, u niekoho neskôr odznie. Popri riešení obyčajných záležitostí, ako sú účty, nákupy, je dobre sa tešiť zo vzájomnej blízkosti. A tá bez chémie nie je možná. Chcete predsa partnera a nie dobrého kamaráta, nie?

