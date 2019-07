10 dôvodov, prečo vám počas letných mesiacov opúchajú nohy či členky

Pre mnohých z nás je leto obdobím, keď takmer denne bojujeme s opuchnutými nohami. Teplé počasie znamená väčšiu záťaž pre náš žilový systém.

Máte pocit ťažkých nôh? Ľahké TRIKY ich vrátia do formy

Dlhé sedenie či státie dajú nohám zabrať. Opuchnuté nohy nie sú ani estetické, ani zdravé. Bolesti v nohách, opuchy, pocit ťažkých, nepokojných nôh, napätie či nočné kŕče môžu mať viacero príčin. Tu sú niektoré z nich:

1. Veľa solíte



Zdroj: Shutterstock

Kto by nemiloval čipsy či hranolky? Ak však konzumujete príliš veľa soli, môže to spôsobiť, že vaše telo zadržiava viac vody. To je jedna z príčin, prečo vám opúchajú nohy. Pri kúpe potravín v obchode si preto všímajte etikety, na ktorých je uvedené množstvo sodíka. Najviac ho obsahujú instantné jedlá a polievky.

