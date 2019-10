10 prekvapivých vecí, ktoré poškodzujú srdce. Niektoré zlozvyky robíte každý deň

Máte pocit, že sa vás kardiovaskulárne choroby netýkajú? Možno máte pravdu a možno denne robíte činnosti, ktoré k ich vzniku prispievajú.

Všetci poznáme najznámejšie rady, ako si uchovať srdce v dobrej kondícii - strážiť si cholesterol, zdravo sa stravovať, schudnúť, nefajčiť a začať sa viac hýbať. Existujú však aj ďalšie faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú zdravie tohto životne dôležitého svalu. Vedeli ste, že vášmu srdcu škodia aj navonok nevinné maličkosti, s ktorým sa stretávate každý deň? Týkajú sa žien, zubov, neduhov pri spánku či rôznych emócií. A je toho omnoho viac!

Srdce je jedným z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele, preto sa o neho treba starať. Realita je však často odlišná. Kardiovaskulárne ochorenia sú strašiakom mnohých Slovákov a v štatistikách si vybojovali smutné prvenstvo - ročne si vyžiadajú 24-tisíc životov a sú tak najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Predbehli dokonca aj onkologické ochorenia, ktorých sa ľudia omnoho viac obávajú. Ochoreniami srdca a ciev trpí viac než polovica populácie nad 40 rokov, pričom najhorší trend má srdcové zlyhávanie.

Faktom je, že za mnohé problémy so srdcom si môžeme sami. Prečítajte si, čomu by ste sa mali radšej vyhnúť, a ktoré zlozvyky by ste mali zo svojho života odstrániť.

