10 signálov, že vás v práci šikanujú. Sú aj úplne nevinné

včera

Stiahnuté hrdlo pri ceste do práce šikanovaniu šéfom či kolegami najprv nepripíšete. No mali by ste. A zakročiť hneď v zárodku.

Je to ešte v norme, alebo už prekračuje hranice? Občas sa v šikane v práci nemusíte vyznať. Autor: Shutterstock.com

Dostali ste super job a ste odhodlaní v ňom ukázať všetko, čo viete. No po pár dňoch či týždňoch zistíte, že nech robíte čokoľvek, pre vášho nadriadeného to nie je dosť. Podľa prieskumu z roku 2014 v práci šikanujú až 27% Američanov, ďalších 21% je toho svedkom. Prirodzené reakcie naň sa pohybujú od odmietania, cez obranu, až po racionalizovanie ako bežnej rutiny. Skutočnosť, že vás v práci šikanujú, sa však ukazuje najprv nenápadne, postupne a nevinne. Ako to spoznáte??? ►►►

