100-percentný recept proti čkaniu. Nepotrebujete vodu, cukor ani citrón, len ruky

Čkanie, pokiaľ ním netrpíte naozaj často alebo dlho, neznamená síce žiadny zdravotný problém, no môže byť celkom významným faux pas. Ako prerušiť štikútku?

Spoločensky neprijateľné ale vôľou neovládateľné zvuky vydávate „vďaka“ mimovoľným kŕčovitým pohybom bránice. Presný dôvod ani účel čkania nepoznajú ani lekári. Jasné je len to, že ak štikútate naozaj často alebo dlhšie ako dva dni, mali by ste to riešiť s lekárom. Môže ísť o menej či viac vážny problém, napríklad poškodenie nervov, nádor na mozgu, srdcový problém, ochorenie žalúdka. Ak ale ide len o trápne štikútanie, ktoré vás zaskočí v spoločnosti, odoberte sa niekam bokom a spravte malú fintu. Nepotrebujete k tomu žiadnu z pomôcok, ktoré sa vyskytujú v „babských“ receptoch proti štikútke.

Zaručený „antičkací“ postup

Výskumy hovoria, že frekvencia čkania klesá, ak vo vašom tele rastie koncentrácia oxidu uhličitého. Na tom stojí aj finta bulharských rešpektovaných odborníkov, otca a syna Mermerskeho. Čo radia, aby ste zaručene prestali štikútať? Nazbierajte si do úst sliny, hlboko sa nadýchnite a zatvorte ústa. Následne si palcami pevne zapchajte uši a ukazovákmi stlačte nosné dierky. Snažte sa zadržať dych čo najdlhšie, tým vám v tele stúpa množstvo oxidu uhličitého. Potom prehltnite sliny a uvoľnite uši aj nos. Ak ste postup previedli správne, bulharskí doktori sľubujú 100-percentný účinok a čkať prestanete. Ak ste niekde v postupe spravili chybu, skúste ešte raz a správne. Prípadne si do úst naberte vodu, zapchajte si uši a vodu prehltnite.

