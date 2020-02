11 najlepších domácich receptov proti suchému kašľu. Tieto zaručene pomôžu!

Suchý kašeľ vie potrápiť neraz aj dlhodobo dospelých, no najmä menšie deti. Ak sa pokúšate nájsť tie správne lieky, poradíme vám pár tipov z domácej lekárne.

Ak vás trápi suchý kašeľ, nemusíte okamžite bežať k lekárovi. Existuje mnoho domácich receptov, ktoré skutočne fungujú a ani vás nebudú toľko stáť. Liečba je jednoduchá, samozrejme, ak nemáte okrem kašľa ešte ďalšie príznaky choroby.

Suchý kašeľ nás postihuje najčastejšie počas noci, čo dosť sťažuje spánok. Hlavne u detí je to naozaj nepríjemné. Príznakmi suchého kašľu sú bolesť hrdla, pocit podráždenia či škriabanie v krku. Ak vás trápia tieto problémy, máme pre vás 11 receptov, ktoré vám ich pomôžu vyriešiť.

1. Domáci sirup



Zdroj: Shutterstock

Vložte do sklenenej nádoby kúsky citróna a zázvoru. Zalejte ich medom tak, aby všetky kúsky ním boli úplne prekryté. Nádobu dobre uzavrite a umiestnite do chladničky, až kým sa z toho nevytvorí akoby želatína. Konzumujte to tak, že jednu čajovú lyžičku medového sirupu pridáte do pohára teplej vody a vypijete. Môžete to jesť aj priamo z lyžičky. Užívajte niekoľkokrát denne až dovtedy, kým sa príznaky suchého kašľa nezlepšia.

