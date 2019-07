11 tipov na zdravé ochladenie namiesto klímy. Vyhnete sa bolesti hlavy i chrbtice

Ako pomôcť telu nakopnúť vlastnú klimatizáciu? Pár trikov vás vyzbrojí aj do najväčších horúčav.

Izolujte

kontrolujte, či vnútorná teplota v byte nie je taká istá alebo len o niečo nižšia ako vonku. Dá sa tomu zabrániť, ak miestnosť zaizolujete pred slnkom a teplom. Priestor chráňte žalúziami alebo zatemňovacími závesmi. Vetrajte vždy len vtedy, keď je vonkajšia teplota nižšia ako vnútorná, teda skoro ráno alebo neskoro v noci. Neotvárajte okno ani na vetračku. Hoci zabezpečíte prúdenie, horúci vzduch by izbu čoskoro prehrial.

Všetko off

Vypnite všetky žiariče a zdroje tepla – počítač, plazmový televízor, nabíjačky, svietidlá. Miestnosť dokážu vyhriať aj o pár stupňov a teplo sa drží medzi stenami. Prístroje, ktoré práve nepoužívate, vytiahnite zo zástrčky. Vykurujú aj v spánkovom režime.

Ventilátor

Vzduch osvieži aj stolový či stropný ventilátor. Účinok posilní miska s ľadom postavená pred ventilátor. Ale pozor. Prúd vzduchu musí smerovať do miestnosti, nikdy nie na vás. Inak by ste riskovali seknutie v chrbtici. Podobne bude pôsobiť mokrý uterák zavesený do prievanu. Ten vytvoríte otvorením protiľahlých okien. Počkajte s tým, kým sa vzduch vonku k večeru ochladí. A nestojte v ňom.

Rastliny

Ak ste ich nemali doteraz, horúce leto je príležitosť aspoň nejaké si zadovážiť. Vyparujú totiž kvapaliny a v miestnosti pomôžu vytvoriť zdravšiu klímu.

Nohy v chlade

Na chodidlách sú body s vyššou tepovou frekvenciou, preto má zmysel ochladiť najprv tie. Namočte nohy do lavóra so studenou vodou, omotajte ich do namočeného uteráka alebo umiestnite medzi chodidlá termofor naplnený studenou vodou.

Vlažný nápoj

Ľadové osvieženie bude fungovať len chvíľku, navyše budete riskovať angínu a zvýšené potenie. Ideálny letný nápoj by mal mať iba o päť stupňov Celzia menej, ako je vaša prirodzená teplota. Nielenže bude telo účinnejšie hydratovať, ale osvieženie bude dlhodobejšie.

Prenosné ochladzovače

Ak vzduch doslova stojí a bežný vejár nestačí, použite vodu v spreji. Nádobu naplňte vychladnutým zeleným čajom alebo čajom z čerstvej mäty a striekajte si priebežne na predlaktie a tvár. Telo cez predlaktie, krk, kolená a členky schladíte aj vrecúškom mrazenej zeleniny alebo prúdom tečúcej vody.

Sprcha

Láka vás studená? Len čo vyjdete zo sprchy, telo začne vyrovnávať vašu teplotu s vonkajšou. Pocit čerstvosti bude trvať krátko. Paradoxne, o niečo dlhšie osvieženie si zabezpečíte teplou vodou. Alebo voľte lokálne osvieženie namočeným vatovým tampónom či vreckovkou s pár kvapkami eukalyptového oleja. Prikladajte si ju na tvár, zápästia a chodidlá. Alebo si aspoň umyte vlasy vodou zmiešanou s eukalyptovým alebo čajovníkovým éterickým olejom.

Uterák v okne

Ideálna teplota na spánok je od 17 do 19 stupňov Celzia. V lete však býva aj nad 21 stupňov či ešte viac. Iba otvoriť okno nepomôže. Postavte predeň nádobu s ľadom, alebo doň zaveste mokrý uterák. Dnu bude prúdiť studenší vzduch. Dajte však pozor, aby na vás neťahalo.

Chladná prikrývka

V horúčave sa žiada spať nahý, no poteniu nezabránite. V prehriatej miestnosti si telo bude vlastnú teplotu udržiavať ťažšie. Uprednostňujte spať v suchom, voľte výlučne bavlnené a priedušné materiály, ktoré nebudú termoreguláciu sťažovať. Bavlnené by mali byť aj posteľné obliečky. Alternatívou je prikryť sa posteľnou bielizňou, ktorú ste chvíľu pred spaním nechali v mrazničke. Nezabudnite ju predtým zabaliť doigelitového vreca.

Ochladzujúce potraviny

Ochladzujúce tekutiny obsahuje aj reďkovka, uhorka či kyslé jablko. Doprajte si ich každé dve hodiny. Doplnia pitný režim.

