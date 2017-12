2 príbehy dôkazom, že aj s fyzickým hendikepom sa dá naplno žiť

Na ceste za snami ich nezastavila ani detská mozgová obrna, hoci im nedávali šancu na život.

Aký ste mali úraz?

Irena sa narodila v šiestom mesiaci. Merala 32 centimetrov a vážila necelé kilo. Lekári jej nedávali žiadnu šancu na život. Čoskoro jej diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Nasledovalo množstvo operácií. Dnes má 21 rokov a okrem krívania nezbadáte na nej nič zvláštne. „Som veľmi vďačná svojej skvelej rodine, najmä babke. Veľakrát so mnou ležala v nemocnici, a keď ma pustili domov, vždy sa o mňa s láskou starala a pomáhala pri rehabilitácii. Ľudia sa ma občas opýtajú, aký úraz sa mi stal. Vždy sa nad tým pousmejem. A keď poviem, že mám detskú mozgovú obrnu, nikto mi neverí,“ usmeje sa mladá žena, ktorá je aj pekná, aj šikovná.

Absolvovala súkromnú obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici. Popritom získala niekoľko diplomov z nemeckého jazyka. Asi tri roky pracuje v zásielkovom obchode s kozmetikou, kde si urobila kurz líčenia a starostlivosti o pleť. „Každá chce byť predsa krásna,“ hovorí o plnení svojich snov.

Chcem pomáhať iným

„Študujem v Banskej Bystrici prvý ročník odboru sociálna práca. Chcem pomáhať druhým, napĺňa ma to radosťou. Popritom si robím autoškolu a teším sa, že bude zo mňa skvelý šofér,“ srší pozitívnou energiou vysokoškoláčka a plánuje ďalší certifikát z nemčiny, aby ju mohla doučovať, a zahraničnú stáž. A to stále nie je všetko. „Raz do týždňa chodím medzi deti so špeciálnymi potrebami a venujem sa im. Keď sa tešia, že prišla Irenka, je to krásny pocit,“ hovorí o dobrovoľníckom programe Môj svet je tvoj.

Výhovorky neplatia

„S detskou mozgovou obrnou žijem už 22 rokov, ale svoj život milujem,“ hovorí Anka bez jediného zaváhania. Tretí rok študuje na vysokej škole dva jazyky v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo, a hoci chodí s dvoma barlami, vždy sa dokázala začleniť do kolektívu ľudí bez hendikepu. „Vnímajú ma ako rovnocennú partnerku. Mám viac kamarátov bez hendikepu ako s ním a oni hovoria, že ho u mňa vôbec nevnímajú.“ Nezabúda dodať, že dnes je vďačná aj za zdravotné postihnutie, pretože ju naučilo tešiť sa z maličkostí. „Najväčší zázrak, s ktorým nerátal asi nikto, je to, že chodím po vlastných. Učila som sa to dohromady asi trikrát, po každej operácii odznova,“ konštatuje Anka.

Hlava rýchlejšia než nohy

„Najväčšia vďaka patrí mojej tvrdohlavej fyzioterapeutke, ktorá mi dala do ruky barly a vyhlásila, že idem chodiť. Lebo výhovorky na život nikdy neplatia.“ Ani Ankini rodičia to nikdy nevzdali, neposadili ju na vozík. „Možno by ste očakávali, že svoje krivé nohy budem z princípu neznášať,“ smeje sa, „ale ja by som ich nevymenila za žiadne iné.“ Práve na tých „krivých nohách“ toho veľa zvládla, prešla a napriek všetkým bolestiam ju nikdy nikde nenechali. Nehanbí sa ani za svoje barly, o ktorých hovorí, že sú jedinečné, lebo sú celé modré, spoľahlivé a sú Ankiným poznávacím znamením.

„A hlavne mi umožňujú a stíhajú so mnou žiť môj akčný život plný smiechu, radosti, kamošov a spontánnych nápadov, v ktorom hlava myslí rýchlejšie, než sa nohy hýbu,“ smeje sa sympatická mladá žena.

