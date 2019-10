3 SUPER dôvody, prečo sa oplatí adoptovať štvornohého spoločníka

Odborníci si posvietili na to, čo s vami urobí verný kamarát. Pes vie do domácnosti priniesť nielen radosť, ale i pevnejšie zdravie.

Privíta vás, keď sa vrátite z práce domov a vyženie vás do každého počasia. Stačí štvornohého miláčika pohladkať a už z vás vyprchá celodenná záťaž i stres. Navyše je výborným spoločníkom pre starších ľudí. Švédski vedci analyzovali zdravotné záznamy viac ako 3,4 milióna ľudí a zistili, že u tých, ktorí žili sami v domácnosti, avšak mali psa, sa výrazne znižuje riziko infarktu. Majitelia štvornohých miláčikov dokonca žijú dlhšie. Určite sa sčasti za tým skrývajú aj pravidelné prechádzky.

Zbaví vás stresu

Štúdia spred dvoch rokov zase ukázala, že ak má majiteľ dobrý vzťah ku svojmu psovi, má zvýšenú hladinu oxytocínu, hormónu lásky a naopak zníženú hladinu kortizolu, teda stresového hormónu. Pozitívne účinky domáceho zvieraťa na zdravie sú také pozoruhodné, že by mali byť na predpis, uvádza nemecký server fitforfun.de. „Domáce zvieratá môžu zabezpečiť vyrovnanosť. Ak to budeme prehliadať, prídeme o silný zdroj, ktorý sa podieľa na duševnom zdraví človeka,“ povedala doktorka Janette Young.

Zmažú rozdiely

Majitelia psov poznajú vo svojim okolí päťnásobne viac ľudí, ako tí, ktorí nechodia „venčiť“. Nepočítajú sa však len spoločné prechádzky so štvornohými miláčikmi. Vedci tvrdia, že práve pes môže zbúrať sociálne bariéry. Najmä na veľkých anonymných sídliskách, je to obrovská výhoda. Austrálska vedkyňa Dr. Lisa Wood z Austrália doťahuje myšlienku ešte ďalej: „Pes dokáže zbúrať sociálne, vekové i rasové bariéry. Milovníci psov jednoducho prelamujú ľady.“

Dá životu zmysel

Starostlivosť o psíka, dáva životu zmysel. Pre mnohých je to dôležité najmä na jeseň, keď vás ľahšie prepadne splín. Práve váš štvornohý miláčik môže byť tým pravým dôvodom, prečo ráno vstať a prežiť plnohodnotne celý deň. Starostlivosť však viacnásobne dokáže vrátiť aj rodinám s deťmi. Tie, ktoré vyrastajú v domácnosti so psom, sa boja menej ako deti, ktoré vyrastali bez domáceho zvieraťa. Komunikácia so štvornohým miláčikom môže znížiť aj prípadnú separačnú úzkosť.