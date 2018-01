4 nápoje pre lepšie zaspávanie. Čo vám pomôže do ríše snov?

včera

Na to, aby ste dobre zaspávali, treba dodržiavať hlavne režimové opatrenia. No niekedy pomôže do ríše snov aj vhodne zvolený nápoj.

Nedostatok spánku spôsobuje celodennú únavu. To nestojí za to!Autor: Shuttershot.com

Tip na ďalší článok Manuál lôžkovín: Dajte si záležať na výbere posteľnej bielizne ...viac

Ťažké zaspávanie je veľmi často spôsobené len našimi zlozvykmi. Dlho sedíme pri počítači či televízii, používame doma žiarovky s modrým svetlom, ktoré nedovoľuje nášmu organizmu pokojne prejsť do predspánkového režimu, večeriame tak neskoro, že nám plné brucho bráni zaspať. Ak nedokážete zmeniť tieto chronicky známe chyby, zázraky nečakajte. No možno vám aspoň občas pomôže vhodný uspávací nápoj, ktorý si pred zaľahnutím pripravíte. Skúste tieto.

Predchádzajúca strana 1 / 5 Nasledujúca strana

Fotogaléria

Ďalšie články z tejto sekcie