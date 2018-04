FOTO: 40 kíl a vyhladovaná na kosť. Pre chorobu ju bolí každé sústo

Čo by iné dali za to rýchlo zhodiť. Londýnčanke Chloe Hampton však nie je čo závidieť. K chudej postave ju dohnalo bolestivé ochorenie, pre ktoré stratila pätinu hmotnosti.

Keď pred dvoma rokmi odbehla polmaratón, dvadsaťjedenročná študentka práva ešte netušila čo bude len o niekoľko týždňov nasledovať. Chloe Hampton zo západného Londýna bola, študnetku druhého ročníka na Univerzite v Bristole, náhle prepadli nepríjemné príznaky – bolesť brucha a neutíchajúca nevoľnosť, vždy keď si čosi vložila do úst. Endoskopia, ultrazvuk brucha ani alergiologické vyšetrenie nenaznačili, čo mladú Britku v skutočnosti trápi.

Bála som sa jedla

Bolesť sa však len zhoršovala a zhoršovala. „Tri mesiace od začiatku príznakov som bola ledva schopná opustiť dom," sťažuje sa kráska, že postupne prišla o 20% svojej pôvodnej hmotnosti. V dňoch, keď bolo jej telo na tom najhoršie, ručička na váhe ukazovala len neuveriteľných 40 kilogramov. „Jedla som sa začala vyslovene báť. Zakaždým to znamenalo šesť hodín nevoľnosti a bolesti. Neustále mi bolo zima a triaslo mnou vždy, keď som šla von. Prežívala som na jablkovom džúse a krekroch v zúfalej snahe udržať si aspoň akú-takú hmotnosť," spomína na najhoršie obdobie života Chloe.



Dva mesiace pred diagnózou Chloe zabehla polmaratón. Foto: Instagram/ @chlohampton

Lieku niet

Pre neznesiteľné bolesti skončila v nemocnici. Niekoľkokrát. Vždy však bez odpovede, čo ich vyvoláva. Až ďalší kolaps, séria testov a magnetická rezonancia prezradili vinníka – gastroparézu. Gastroparéza ovplyvňuje nervy a peristaltiku svalov v žalúdku, ktorá slúži k tomu, aby sa riadne vyprázdnil. Oslabená však vedie k príznakom ako má Chloe, ale aj problémom s hladinou cukru v krvi a prijímaním živín. Objaví sa ako komplikcia cukrovky, ale aj po chirurgickom zákroku či infekcii.

„Bolo to horkosladké zistenie, pretože na moju chorobu neexistuje liek. Moja choroba je taká vzácna, že nikto nedokáže povedať, čo môžem čakať. Niektorým pacientom s ňou sa polepší, iní sú odkázaní na prijímanie potravy cez hadicu. Navždy," zverila sa Chloe dailymail.co.uk.

Prijala som nové Ja

Jediný spôsob, ako pacientom s gastroparézou pomôcť je zmierniť príznaky. Chloe na bolesť dostávala silné lieky ako pacienti s epilepsiou a stravu hadičkou. „Mesiace som v ústach nemala pevnú stravu. Našťastie sa mi darilo postupne priberať," pýši sa po koktejli z vajec, jogurtu, proteínových nápojov a liekov aktuálnou hmotnosťou 47 kilogramov. A novým sebavedomím. „Musela som sa naučiť prijať novú ‚ja‘ a nemyslieť na budúcnosť. Nemôžem jesť, piť, chodiť von s priateľmi, ani snívať o atlétke, ako som bola pred chorobu. Teraz som vďačná už len za to, že nemusím jesť cez hadičku. No ak budem musieť znova, aj tak je to okej," snaží sa kráčať ďalej so vstýčenou hlavou Chloe.

