5 dôvodov, prečo by ste sa (ne)mali vyhýbať lepku

Sú dni, kedy sa cítime malátne, takpovediac nie vo svojej koži. Každého z nás niekedy potrápia bolesti hlavy, brucha, či nadúvanie. Ak sa však tieto ťažkosti stanú stálou súčasťou vášho života, je čas spozornieť – tieto problémy môže spôsobovať lepok.

1. Čo je lepok?

Lepok, nazývaný aj glutén, je zmesou proteínov prolamínu a glutenínu. Je súčasťou obilnín ako pšenica, jačmeň či raž, z ktorých sa vyrába väčšina bežne dostupných pekárenských výrobkov. Často sa však používa aj ako prímes do jedál s nízkou nutričnou hodnotou, aby ju zvýšil. Preto je dôležité, aby sa mu ľudia, ktorí intoleranciou na lepok či celiakiou netrpia, zbytočne nevyhýbali. Výživová poradkyňa Janka Trebulová sa s ľuďmi, ktorý lepok vynechávajú bez vážnejšieho dôvodu často stretáva vo svojej poradni: „V krátkodobom vynechaní nevidím taký problém. Z celkového hľadiska to však nie je veľmi rozumné, pretože aj obilné zrno obsahuje rôzne vitamíny, minerály alebo aj vlákninu, ktoré sú prospešné pre naše telo. Pri ich dlhodobom vynechaní to môže negatívne pôsobiť na náš organizmus.“

2. Čo môže spôsobiť?

Glutén vytvára v tráviacom systéme hmotu, ktorú nie sme schopní stráviť. Zdravý človek si s určitým množstvom lepku dokáže poradiť bez problémov. Tie nastávajú až vtedy, ak vám chýba enzým, ktorý si s gluténom dokáže poradiť. Vtedy môžete dlhodobo trpieť symptómami ako neustále vyčerpanie, migrény, ale môžete mať aj problémy s celkovou imunitou a trávením. Celiakia sa však môže prejavovať aj tŕpnutím nôh a rúk. Janka Trebulová odporúča: „Ak odsledujete, že po vynechaní lepku sa vám zlepšil zdravotný stav, určite vám odporúčam návštevu gastroenterológa a vyšetrenie na celiakiu, prípadne intoleranciu.“

3. Celiakia či citlivosť?

Len špecialista dokáže určiť diagnózu na 100 %. Treba byť opatrný najmä v prípade testov, ktoré sa dajú voľne zakúpiť v lekárni. Celiakiu dokážu odhaliť, ale v prípade citlivosti na glutén je to už horšie. Pritom je dôležité, aby sa lepku vyhýbali obe skupiny.

4. Na čo si dať pozor?

Ako sme už spomínali, lepok je prítomný v obilninách, z ktorých sa pripravuje väčšina pečiva. Vysoký podiel lepku však nájdete aj v cestovinách a cereáliách. V prípade, že trpíte celiakiou či intoleranciou na lepok, je nevyhnutné, aby ste siahli po bezlepkových variantoch. Širokú ponuku bezlepkových cestovín a ďalších produktov nájdete napríklad v predajniach Kaufland pod značkou K-free. Táto značka ponúka okrem bezlepkových aj chutné bezlaktózové produkty, napríklad mlieko, maslo či smotanu.

5. Je vyhýbanie nutné?

Bezlepkovú diétu by nemali dodržiavať ľudia, ktorým lepok neškodí. U zdravých jedincov môže vynechávanie obilných zŕn viesť až ku kardiovaskulárnym ochoreniam a celkovo ohroziť ich zdravotný stav. „Častou príčinou tráviacich ťažkostí alebo priberania, prípadne iných zdravotných problémov nie je občasné konzumovanie pečiva, ale veľmi časté konzumovanie pečiva. To môže spôsobiť intoleranciu, alebo dokonca celiakiu,“ vysvetľuje výživová poradkyňa a upozorňuje: “Ak však máte tráviace ťažkosti, neliečte sa sami, ale vyhľadajte odborníka.“