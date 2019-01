5 koníčkov, ktoré vám môžu zlepšiť zdravie

Venovať sa nejakému koníčku je príjemné a uspokojuje to našu psychiku. Viaceré koníčky však môžu utužiť i vaše zdravie. Nechcete si v roku 2019 vybrať niektorý z nasledujúcich?

Mnohé záľuby si pestujeme už od detstva. K niektorým nás priviedli rodičia, iné sme si našli sami. No ak máte ešte trochu priestoru, popremýšľajte, či si nepridať do vašej záujmovej činnosti aj niečo také, pri čom by ste mohli zhodiť pár kíl, dobre sa zabaviť a doslova si vylepšiť svoj zdravotný stav.

Písanie: Má liečivé účinky

Či už s perom a papierom alebo pri klávesnici počítača, písanie myšlienok, pocitov, ale aj spomienok alebo vymyslených príbehov je spojené s množstvom duševných aj telesných zdravotných benefitov vrátane zlepšenia pamäti, spánku či odbúrania stresu. Asi najliečivejšie je ale písanie o vlastných skúsenostiach, ktoré aktuálne prežívate.

Niektoré štúdie zistili, že takéto písanie pomáha pacientom s rakovinou, aby sa vyrovnali so svojim ochorením, lepšie zvládli stres z diagnózy a prispeli k zlepšeniu ich fyzických výkonov.

Ďalšia štúdia uskutočnená na Novom Zélande zistila, že písanie o vlastných pocitoch môže ovplyvniť rýchlosť, ktorou sa hoja rany. Výskumníci požiadali jednu skupinu účastníkov, aby písali 20 minút denne o svojej traumatickej životnej skúsenosti a druhá skupina mala písať každý deň o svojich plánoch na ďalší deň. Po dvoch týždňoch zobrali všetkým účastníkom malú vzorku kože a ranu sledovali. Po 11 dňoch od biopsie malo 76% účastníkov prvej skupiny ranu zahojenú, ale len 42% z druhej skupiny. Podľa výskumníkov písanie o sebe a svojich pocitoch a traumách môže byť istým spôsobom katarzie, ktorá lieči. Dá sa to využiť napríklad aj na bloggovanie či iné verejné písanie, cez ktoré môžete získať nové známosti a priateľstvá, čo je pre psychiku tiež veľmi prospešné.