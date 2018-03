5 skrytých signálov bolesti. Chorobu predpovie reč tela

Kým začne choroba naozaj bolieť, spoznáte ju v nevedomých pohyboch. Pozorujte sa!

pNenápadné signály tela, skryté a nedokončené pohyby či nutkania, ktoré nám môžu prezradiť veľa o našom fyzickom stave. To sú informácie medzi riadkami, ktoré mnohí nevedia čítať, a tak včas identifikovať ochorenie.

FOTO: Tipy proti bolesti. Leňošenie, pohyb i šoférovanie musíte kompenzovať

Bolesť je dobrá

Bolesť, ktorú mnohí tak ťažko znášame, je najcennejším darom evolúcie. Ide o nepríjemný zmyslový a pocitový vnem, ktorý varuje pred ochorením a má pre nás neoceniteľnú hodnotu. No mnohé choroby sa v prvotnom štádiu prakticky neprejavujú, no telo už zvádza boj. Pri iných nám dáva najavo, že niečo nie je v poriadku, a vo väčšine prípadov je to práve prostredníctvom bolesti. Ďalšími spoločnými znakmi mnohých ochorení môžu byť aj nechutenstvo, únava, letargia a celková psychická nepohoda.

Sledujte telo

Aj toho najväčšieho siláka prezradia neverbálne prejavy tela, kedy bolesť u druhého vidí len všímavý pozorovateľ. Ktoré to sú?

vraštenie čela

prižmúrené oči

zhrbený chrbát

prekrížené nohy

nadmerné potenie

Všimnite si to napríklad pri hroziacom alebo prebiehajúcom zápale močového mechúra. Skracujú sa svaly, máte potrebu prekrižovať nohy a hrbíte sa, z čoho začne pobolievať chrbát. Začínajúci boj s chorobou sa môže prejaviť aj potrebou žmúriť alebo návalmi potenia.

Ak máte pocit, že tieto prejavy opakujete, môže ísť o začínajúcu alebo skrytú chorobu. Často totiž predchádzajú klinické príznaky choroby, bežnej či vážnejšej. Zvoľnite a oddýchnite si a dajte telu šancu so vznikajúcou chorobou bojovať. Ak to však trvá dlhšie, neváhajte. Aj ak si nahovárate, že to nič nie je, mal by vás vidieť lekár, bolesť je už výstraha.

Čítajte aj: