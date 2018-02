5 TOP extrémnych úchyliek. Nepovedali by ste, že existujú

Neznášate rána či riskujete problémy so šéfom? Ak si myslíte, že ľudia sú divní, potom ešte neviete všetko.

Nie pre každého je dážď stelesnenie smútku a stiesnené priestory vyvolávajú paniku. A čo poviete na to, že niekto bez pocitu dusenia nedosiahne orgazmus?

Pluviofília



Milujete sivú oblohu, klopkanie kvapiek na parapete, tlmené zvuky, špliechanie vody a tú vôňu? Aj keď si možno pripadáte divní, príroda pluviofílii rozumie. Aj žaby sa na komároch napasú najviac po daždi. A všimli ste si, ako sa mlákam tešia deti? Podľa niektorých vedcov je náklonnosť k upršaným dňom vlastne logická. Naša genetická pamäť si totiž uložila časy predkov, keď sme sa na dážď spoliehali ako na zdroj prežitia. Zrejme nebude náhoda ani to, že medzi pluviofilmi je viac introvertov, ktorí nečas vítajú – ako vhodnú príležitosť zahrabať sa pod deku.

Ako sa môže odzrkadliť výrazná zmena počasia na vašom zdraví?

Okej! Kým sivých dní nie je viac po sebe. Nedostatok slnečného svetla totiž môže vyvolať SAD – sezónnu afektívnu poruchu hroziacu obyčajne od októbra do apríla. Telo začne produkovať viac melatonínu, pre ktorý budete spavejší, na druhej strane menej sérotonínu, nervového prenášača dobrej nálady, chuti do jedla a sexuálnej túžby. „Čím viac prší, najmä tam, kde väčšie zrážky väčšinou nebývajú, tým agresívnejšími sa ľudia stanú. Nie je však úplne jasné, či to spôsobuje počasie alebo iné vplyvy. V ďalšej štúdii zas ženy, ktoré výskumníci spovedali za daždivého dňa, priznávali menšiu spokojnosť so životom než tie, ktorých sa pýtali za slnečného počasia,“ prekvapuje psychológ John M. Grohol, čím pluviofília na druhej strane zdravému poriadku trochu protirečí.