6 dôvodov, prečo je zdravé mať doma zvieratko. Presvedčia vás

Príchod z práce dokáže nádherne spríjemniť, ak vás víta váš domáci maznáčik. No okrem pocitu radosti prinášajú domáce zvieratká aj viaceré zdravotné benefity!

Nejaké zvieratko sa nachádza snáď v polovici našich domácností. Psík, mačka, morčiatko, andulka... Každému podľa jeho gusta. Sú to skvelí kamaráti, ktorí nekladú nepríjemné otázky ani nekritizujú, nech spravíte čokoľvek. Mať domáceho miláčika je podľa odborníkov prospešné nielen pre psychiku, ale i celkové zdravie.

1. Prevencia alergií

Jednou z výhod, ktoré vedci potvrdili, je zníženie riziko alergií. Tých neustále pribúda, no deti, ktoré boli v ranom detstve vystavené kontaktu s domácim zvieraťom, konkrétne v období ešte pred narodením až do 3 mesiacov veku, majú zmenené črevné baktérie, ktoré súvisia s detskými alergiami. Štúdie podporujú teóriu, podľa ktorej väčšie vystavenie patogénom a potenciálnym alergénom v ranom veku môže posilniť imunitný systém, čo môže zvýšiť toleranciu voči alergiám v neskoršom živote.

2. Zníženie stresu

Pradúca mačka na kolenách či pes spokojne ležiaci pri vašich nohách, to sú automaticky upokojujúce chvíle a niet sa čo čudovať tvrdeniu, že domáce zvieratká znižujú mieru stresu a úzkosti. Aj u detí, ktoré boli skúmané v rámci štúdie v roku 2015 a ktoré žili v domácnosti so zvieratkom, odhalil test oveľa menšiu pravdepodobnosť stresu a úzkosti. V inom teste mali tiež nižšie hladiny kortizolu, ako deti, ktoré zvieratko, konkrétne psíka, doma nemali. Ale nejde len o psov. U tínedžerov sa ukázali nižšie hladiny kortizolu tiež u tých, ktorí sa venovali jazde na koni.

3. Zdravšie srdce

Nielen pohyb a zdravšia strava, ale aj domáci miláčik môže zlepšiť vaše srdcovo-cievne zdravie. Podľa výskumu z roku 2013 najmä vlastníctvo psa môže znížiť riziko kardio-vaskulárnych ochorení. Výrazným dôvodom bude to, že pes núti svojho majiteľa viac chodiť von a hýbať sa. Výskum odhalil, že majitelia domácich zvierat majú tendenciu mať nižší krvný tlak, nižšiu hladinu cholesterolu a je menej pravdepodobné, že sú obézni. To všetko je pre zdravie srdca len prospešné.

No nie je to pohodička? Foto: Shutterstock.com

4. Pevnejšie sociálne väzby

Štatistiky ukazujú, že viac ako 66 % majiteľov psov a 56 % majiteľov mačiek považuje svoje domáce zvieratá za členov rodiny. Ale podľa nedávnych štúdií môže mať väzba medzi majiteľom a domácim zvieratkom prospešný vplyv na medziľudské vzťahy. Títo ľudia bývajú empatickejší, dokážu sa lepšie presadiť v kolektíve, najmä deti, ktoré žijú v rodine so zvieraťom, dokážu lepšie komunikovať, sú asertívnejšie, majú menšie zábrany v kontakte s inými ľuďmi. Výskum publikovaný v minulom roku dokonca zistil, že ľudia s domácimi miláčikmi vykazujú pevnejšie romantické vzťahy...

5. Lepšie duševné zdravie

Aj keď zviera nedokáže vyliečiť duševnú chorobu, môže pri nej pomôcť. Vlaňajší výskum zistil, že 60 % majiteľov domácich zvierat, ktorým bola diagnostikovaná ťažká duševná choroba, uviedlo, že ich domáce zviera je „najdôležitejšie“ na zvládnutie ich stavu. Cítili sa tiež bezpečnejšie a mali silnejší pocit, že majú veci pod kontrolou. Najmä pes, jeho potreba hrať sa s majiteľom, nutnosť chodiť s ním von, to všetko výrazne pomáha najmä ľuďom s depresiou či pocitmi úzkosti k tomu, aby sa ich duševný stav podstatne zlepšil.

6. Kvalitnejší spánok

Disciplinovaní majitelia zvierat sú zásadne proti púšťaniu psov do spálne či dokonca do postele. Možno by ich ale obmäkčilo zistenie štúdie, podľa ktorej môže zdieľanie lôžka s domácim miláčikom viesť k lepšiemu nočnému spánku. Výskumníci zistili, že 41 % opýtaných majiteľov domácich zvierat, ktorí dovolili svojim miláčikom spať u nich v spálni alebo priamo na posteli, uviedlo, že ich domáce zvieratá nerušili. Dokonca tvrdili, že spia lepšie, lebo majú pocit bezpečnosti, priateľstva a relaxu, ktorý ponúka ich zvieratko.

