6 dôvodov, prečo vám opúchajú nohy. Na ten posledný nikdy nemyslíte

Tlačia vás topánky alebo trápia zväčšené lýtka? Za opuchnutými dolnými končatinami hľadajte rôzne príčiny. Ktorá je tá vaša?

Po hektickom dni si vyložíte ťažko skúšané nohy. Už to nie je ako kedysi. Opúchajú a dôvod vám nemusí byť jasný. Môže ísť o dočasný stav, no ak pretrváva dlhšie, treba zbystriť pozornosť.

Ak sú jedna alebo obe nohy zväčšené, ťažké a menej pohyblivé, či dokonca bolestivé, nie je to v poriadku. Hoci neviete, prečo sa v nich zadržiava voda a čo je príčinou opuchov, všímajte si varovné signály tela. Možno sú prejavom zdravotných problémov alebo len zlých návykov, ktoré dokážete odstrániť.

Častejšie ženy

Čo je to vlastne opuch? Ide o stav, keď sa v tele zadržiava príliš veľa vody. To spôsobuje, že sú nohy, ruky alebo tvár nafúknuté. Opuch si môžete všimnúť po dlhom pobyte v lietadle alebo ak veľa hodín stojíte. Niektoré ženy ho pozorujú v závislosti od menštruačného cyklu. Zvyčajne sám zmizne, no niekedy môže byť prejavom zdravotného problému, ako je nízka hladina bielkovín, problémov so srdcom či ochorenie obličiek a pečene.

Spoznajte dôvody opuchov. Možno nájdete aj ten váš. Čítajte ►►►