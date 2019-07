6 letných pravidiel proti bolesti chrbta. Už prvé mu poriadne uľaví

Kniha ešte nikomu neublížila, ak ju nečítal na kúpalisku v polohe na bruchu. Ktorými ďalšími zásadami sa vyhnete seknutiu?

K seknutiu dochádza veľmi často po ofúknutí spodnej časti chrbta, napríklad ak ste spotení po športovaní alebo opaľovaní pri vode. Seďte preto radšej v tieni, kde sa toľko nespotíte a chrbát sa nebude musieť potom toľko ochladzovať. Uterákom vyhriatym na slnku však chrbát potešíte.

Nečítajte na bruchu

Kniha ešte nikomu neublížila, ak ju nečítal na kúpalisku. V ideálnom prípade by ste mali mať čítaný text na úrovni očí, no ťažkú knihu takto dlho neudržíte a pretočíte sa na brucho. Krk to zráta! Okrem neho je táto poloha záťaž aj pre driekovú časť chrbtice. Keď sa opriete o lakte, neprirodzene sa prehnete v páse, hlava vám nútene padá dopredu, zvyšuje sa jej hmotnosť a záťaž na svaly a väzy. „Pri čítaní sa vyvarujte asymetrických polôh – nečítajte ani v ľahu na boku. Voľte polohy, kde máte obe polovice tela súmerne postavené,“ zdôrazňuje kineziológ Oliver Kuchta z kliniky celostnej medicíny v Bratislave. Uľahčí vám to kniha stiahnutá do telefónu alebo čítačky.

6 pravidiel proti bolesti

naboso – piesok, kamienky a tráva vám premasírujú chodidlá a zaktivizujú ich svalstvo, čo pocíti aj chrbtica, príliš to však nepreháňajte a striedajte s vhodnou obuvou

– piesok, kamienky a tráva vám premasírujú chodidlá a zaktivizujú ich svalstvo, čo pocíti aj chrbtica, príliš to však nepreháňajte a striedajte s vhodnou obuvou šľapky – sú ortopedický postrach, bez akejkoľvek opory v nich nohy lietajú, preto vás v lete toľko bolia. Ak nechcete z trápenia nôh aj trápenie chrbta, voľte sandále s oporou klenby a remienkami, ktoré chodidlo fixujú

– sú ortopedický postrach, bez akejkoľvek opory v nich nohy lietajú, preto vás v lete toľko bolia. Ak nechcete z trápenia nôh aj trápenie chrbta, voľte sandále s oporou klenby a remienkami, ktoré chodidlo fixujú plážová taška – aj ak idete na celý deň, nemusíte brať na kúpalisko celý piknik, viac vecí zbaľte radšej do ruksaku na obe plecia, do tašky na kolieskach alebo polovicu vyhoďte a stavte na plážový bufet

– aj ak idete na celý deň, nemusíte brať na kúpalisko celý piknik, viac vecí zbaľte radšej do ruksaku na obe plecia, do tašky na kolieskach alebo polovicu vyhoďte a stavte na plážový bufet striedačka – ľah a sed na deke striedajte s drobnými prechádzkami, po nanuk, zmrzlinu či kávu si vybehnite aspoň raz za hodinu

– ľah a sed na deke striedajte s drobnými prechádzkami, po nanuk, zmrzlinu či kávu si vybehnite aspoň raz za hodinu pitný režim – bolesť hlavy i krčnej chrbtice ohlási nedostatok tekutín až dehydratáciu, myslite na to, že na pláži a slnku strácate viac tekutín aj potením, každých 10 vašich kíl potrebuje 4 decilitre vody

– bolesť hlavy i krčnej chrbtice ohlási nedostatok tekutín až dehydratáciu, myslite na to, že na pláži a slnku strácate viac tekutín aj potením, každých 10 vašich kíl potrebuje 4 decilitre vody plavky a uterák – vždy po opustení vody sa dôkladne utrite do sucha a prezlečte plavky, mokré a studené na tele je pre chrbát pohroma

Znak je najlepší

Keď plávate prsia, nebojte sa ponoriť hlavu. „S hlavou nad hladinou sú podlebečné svaly v trvalom napätí, čo má za následok ich nedokrvenie a následné stuhnutie celej krčnej oblasti. Preto je dobré, ak sa pri výdychu hlava ponorí do neutrálnej polohy a s nádychom vynorí,“ radí kineziológ Kuchta. Vhodnejší je kraul, no ešte viac znak, pri ktorom máte telo celý čas v jednej rovine. Ak vás trápi bolesť medzi lopatkami, je najlepší!

