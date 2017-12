6 najlepších odporúčaní, ako zabojovať proti stresu

Ste dlhodobo v strese a začína sa to odzrkadľovať aj na vašom zdraví? Zvoľnite tempo, zhlboka dýchajte a nepodliehajte panike.

Možno to viacerí z vás poznajú. Večer nemôžete zaspať a už keď sa vám to podarí, do hodiny ste znova hore a rozmýšľate, ako dopadne zajtrajší hektický deň v práci. U mnohých sa dlhodobý stres môže prejavovať rôznymi príznakmi:

Problematická pleť

Stres zhoršuje stav pokožky. Podieľa sa na tom hormón kortizol, ktorý spúšťa uvoľňovanie zápalových zložiek kožnými bunkami. Môže sa to prejaviť vznikom psoriázy, atopického ekzému, vypadávaním vlasov, rosacey a akné.

POMOC: Kvalitný, aspoň 7-hodinový a ničím nerušený spánok znižuje množstvo kortizolu. Znížte aj množstvo prijatých cukrov, hlavne ak trpíte akné.

